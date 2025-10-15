elektromosautóEurópaKínaEgyesült Államokpiacrekordbővülés

Rekordot döntöttek az elektromos autók szeptemberi eladásai

Az elektromos és plug-in hibrid autók globális eladásai szeptemberben rekordot döntöttek: 2,1 millió jármű kelt el, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte a Rho Motion piackutató cég.

Szabó István
Forrás: Reuters2025. 10. 15. 13:28
Elektromosautók Kínában, 2025. augusztus 19-én Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elektromos autók piacának növekedését elsősorban Kína és az Egyesült Államok hajtotta. Kína a globális értékesítés körülbelül kétharmadát adta, mintegy 1,3 millió eladott járművel. Az Egyesült Államokban a vásárlók a júliusban lejáró, 7500 dolláros állami adókedvezmény megszerzése előtt rohantak az autókereskedésekbe, így az észak-amerikai piac is történelmi csúcsot ért el, írja a Reuters.

elektromosautó
Egy vásárló egy Xiaomi YU7 elektromos autót próbál ki egy Xiaomi-üzletben Sanghajban. Fotó: NurPhoto/AFP

Kína a világ legnagyobb autópiaca, és a globális elektromosautó-eladások több mint felét adja. Szeptember hagyományosan a kínai autóvásárlás legforgalmasabb hónapja, és a keresletet a csereprogramos támogatások kihasználása is élénkítette, mielőtt egyes régiók fokozatosan megszüntették volna azokat.

Az Egyesült Államokban a kereslet a lejáró adókedvezmények miatti roham miatt nőtt, ám a Rho Motion szakértői szerint a negyedik negyedévben a vásárlások élesen visszaeshetnek, amikor a szövetségi ösztönzők már nem állnak rendelkezésre.

 

Európa is rekordot döntött

Európában is új csúcs született: a németországi támogatások és a brit piac élénk kereslete hajtotta a növekedést. A Tesla alacsonyabb árú Model Y modelljének bevezetése a kontinensen várhatóan tovább fokozza a versenyt a következő hónapokban.

Globális eladás: 2,1 millió jármű, +26 százalék.

Kína: 1,3 millió jármű.

Európa: 427 541 jármű, +36 százalék.

Észak-Amerika: 215 000 jármű, +66 százalék.

A világ többi része: 153 594 jármű, +48 százalék.

 

Borítókép: Elektromos autók Kínában 2025. augusztus 19-én (Fotó: NurPhoto/AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu