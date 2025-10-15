Rekordot döntöttek az elektromos autók szeptemberi eladásai

Kína a világ legnagyobb autópiaca, és a globális elektromosautó-eladások több mint felét adja. Szeptember hagyományosan a kínai autóvásárlás legforgalmasabb hónapja, és a keresletet a csereprogramos támogatások kihasználása is élénkítette, mielőtt egyes régiók fokozatosan megszüntették volna azokat.

Az Egyesült Államokban a kereslet a lejáró adókedvezmények miatti roham miatt nőtt, ám a Rho Motion szakértői szerint a negyedik negyedévben a vásárlások élesen visszaeshetnek, amikor a szövetségi ösztönzők már nem állnak rendelkezésre.

Európa is rekordot döntött

Európában is új csúcs született: a németországi támogatások és a brit piac élénk kereslete hajtotta a növekedést. A Tesla alacsonyabb árú Model Y modelljének bevezetése a kontinensen várhatóan tovább fokozza a versenyt a következő hónapokban.

Globális eladás: 2,1 millió jármű, +26 százalék.

Kína: 1,3 millió jármű.

Európa: 427 541 jármű, +36 százalék.

Észak-Amerika: 215 000 jármű, +66 százalék.

A világ többi része: 153 594 jármű, +48 százalék.