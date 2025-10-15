Az elektromos autók piacának növekedését elsősorban Kína és az Egyesült Államok hajtotta. Kína a globális értékesítés körülbelül kétharmadát adta, mintegy 1,3 millió eladott járművel. Az Egyesült Államokban a vásárlók a júliusban lejáró, 7500 dolláros állami adókedvezmény megszerzése előtt rohantak az autókereskedésekbe, így az észak-amerikai piac is történelmi csúcsot ért el, írja a Reuters.
Rekordot döntöttek az elektromos autók szeptemberi eladásai
Az elektromos és plug-in hibrid autók globális eladásai szeptemberben rekordot döntöttek: 2,1 millió jármű kelt el, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte a Rho Motion piackutató cég.
Kína a világ legnagyobb autópiaca, és a globális elektromosautó-eladások több mint felét adja. Szeptember hagyományosan a kínai autóvásárlás legforgalmasabb hónapja, és a keresletet a csereprogramos támogatások kihasználása is élénkítette, mielőtt egyes régiók fokozatosan megszüntették volna azokat.
Az Egyesült Államokban a kereslet a lejáró adókedvezmények miatti roham miatt nőtt, ám a Rho Motion szakértői szerint a negyedik negyedévben a vásárlások élesen visszaeshetnek, amikor a szövetségi ösztönzők már nem állnak rendelkezésre.
Európa is rekordot döntött
Európában is új csúcs született: a németországi támogatások és a brit piac élénk kereslete hajtotta a növekedést. A Tesla alacsonyabb árú Model Y modelljének bevezetése a kontinensen várhatóan tovább fokozza a versenyt a következő hónapokban.
Globális eladás: 2,1 millió jármű, +26 százalék.
Kína: 1,3 millió jármű.
Európa: 427 541 jármű, +36 százalék.
Észak-Amerika: 215 000 jármű, +66 százalék.
A világ többi része: 153 594 jármű, +48 százalék.
Borítókép: Elektromos autók Kínában 2025. augusztus 19-én (Fotó: NurPhoto/AFP)
