Mutatjuk, melyik magyar városban büntetik januártól a szabálytalan rollereseket

Januártól pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen vagy zöldterületen közlekednek elektromos rollerükkel Szegeden, illetve azokat is, akik másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket. Erről pénteken döntött a szegedi közgyűlés – közölte a Délmagyar.

Fotó: MTVA/Branstetter Sándor

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is. Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.

Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta,