Tovább drágul az élet a balos irányítású budapesti kerületben: újabb helyen vezetnek be fizetős parkolást + térkép

A döntés a Dél-Budára járókat érinti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 14:21
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Újbuda önkormányzata bővíti a várakozási övezeteket, így 2026. február elsejétől a várakozási díjköteles zónát kiterjesztik Albertfalvára is. Így hamarosan a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területen is fizetni kell majd a parkolásért – közölte az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.

Budapest, 2022. szeptember 5. Parkoló autók Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az új várakozási övezetben a várakozási hozzájárulással rendelkezőknek (lakossági engedély) a parkolás ingyenes.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, csak Albertfalvára, a meghatározott területre érvényesek. A most kiváltott engedélyek 2026. február elseje és 2027. március 31. között érvényesek. A balos vezetésű kerületben megkérik a lakosoknak kiadott engedélyek árát is: a lakossági engedélyek esetén az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.

Az új, Albertfalva területén érvényes lakossági engedélyeket az ügyfélablak rendszerén keresztül 2025. december 15. napjától lehet kiváltani. Az Albertfalvára kiváltott lakossági engedélyek 2026. február elsejétől lesznek érvényesek.

A díjfizető zóna elindulását követően 2026. március elsejéig türelmi időszak lesz.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

