Változik a forgalmi rend a Hungária körút – Thököly út csomópontban

Forgalmirend-módosítás lép életbe szombattól a XIV. kerületben a Hungária körút – Thököly út csomópontban: a Rákóczi híd irányából érkezőknek megszűnik a balra kanyarodási lehetőség a Hungária körútról a Thököly útra – közölte a Budapest Közút.

Forrás: MTI2025. 11. 28. 13:28
forgalom a Hungária körúton Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Az intézkedés célja a Hungária körúton az M3-as autópálya bevezető szakasza felé tartó irány kapacitásának növelése, a torlódások csökkentése.

A belső városrészek forgalomcsillapítása érdekében elengedhetetlen a gyűrű irányú főutak minél intenzívebb részvétele a forgalom lebonyolódásában. A főváros legfontosabb körirányú főútja a Hungária körút. Karácsony Gergely főpolgármester felkérése alapján a társaság vizsgálta a Hungária körút gyűrű irányú gépjárműforgalmi kapacitásának növelési lehetőségeit. A szűk keresztmetszetek Zuglóban a Kerepesi úti, valamint a Thököly úti csomópontok. A Kerepesi útnál kisebb jelzőlámpaprogram-módosításokkal kis mértékben tudták növelni a Hungária körút kapacitását – írták.

Hozzáfűzik, a Hungária körúton a Thököly úti csomópontban az M3-as autópálya bevezető szakasza felé haladó irányban jellemző a torlódás. Itt a Hungária körút átbocsátóképességét csökkentő körülmény, hogy a jobbra kanyarodóknak nincs külön sávja, és a gyalogosoknak elsőbbséget adó, jobbra kanyarodó jármű akadályozza a jobb szélső sáv forgalmát, így az nem teljes értékű sáv. A balra kanyarodó irány forgalma azonban igen csekély, reggel lámpaváltásonként két-három jármű, délután egy-két jármű jellemző.

A Hungária körúti torlódások csökkentése érdekében módosul a forgalmi rend: 

jobbra kanyarodó sáv és három egyenes sáv lesz kialakítva, ezzel együtt a balra kanyarodás tilos lesz.

A módosítás bevezetése után az, aki a Hungária körúton a Kerepesi út felől érkezik, már a Stefánia útnál balra kanyarodva, a Stefánia úton át el tudja érni a Thököly utat. Az Egressy útról vagy a Mogyoródi útról érkezők a Hungária körút helyett a Stefánia úton át tudnak eljutni a Thököly útra. 

A Hungária körút Mogyoródi út – Thököly út közötti szakaszáról induló forgalom a Hungária körútról a Thököly út helyett az Ajtósi Dürer sorra kanyarodhat balra, majd a Hermina vagy Stefánia úton át juthat vissza a Thököly útra.


 

