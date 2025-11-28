Változik a forgalmi rend a Hungária körút – Thököly út csomópontban

Hozzáfűzik, a Hungária körúton a Thököly úti csomópontban az M3-as autópálya bevezető szakasza felé haladó irányban jellemző a torlódás. Itt a Hungária körút átbocsátóképességét csökkentő körülmény, hogy a jobbra kanyarodóknak nincs külön sávja, és a gyalogosoknak elsőbbséget adó, jobbra kanyarodó jármű akadályozza a jobb szélső sáv forgalmát, így az nem teljes értékű sáv. A balra kanyarodó irány forgalma azonban igen csekély, reggel lámpaváltásonként két-három jármű, délután egy-két jármű jellemző.

A Hungária körúti torlódások csökkentése érdekében módosul a forgalmi rend: