Szerelmet ígértek nekik, aztán bűnbe vittek nyolc pécsi nőt

A vádlottak 2023-ban egy internetes közösségi oldalon ismerkedtek meg későbbi megbízóikkal, akik látszólag romantikus, illetve baráti kapcsolatot alakítottak ki velük.

A kérésükre a nők bankszámlákat nyitottak, amelyeket már meglevő számláikkal együtt a megbízók rendelkezésére bocsátottak: utalásokat fogadtak, majd – öt százalék vagy néhány tízezer forint – jutalékért cserébe az összegek nagyobbik részével pénzügyi műveleteket végeztek, továbbutalták vagy kriptotárcákba fizették be a pénzt.

A beérkező összegeket csalásokból szerezték a megbízók, akik romantikus kapcsolat kialakításának látszatát keltve, magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának vagy színésznek kiadva csaltak ki pénzt nőktől. Egy áldozattól több hónapon keresztül, több részletben kilencvenmillió forintot zsákmányoltak.

A vádlottak azzal, hogy csalásokból származó – néhány százezer forinttól húszmillió forintig terjedő – összegeket fogadtak számlájukon, majd azokkal pénzügyi műveleteket végeztek, pénzmosást követtek el. Egyiküket, a legnagyobb összegeket kezelőt jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja az ügyészség.