Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

engedélyfőnökteherautógépjármű

A főnöke autójával fuvaroztatta magát a bartánőjéhez a tiszakécskei férfi

A Kecskeméti Járási Ügyészség jármű önkényes elvétele miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki engedély nélkül, ittasan elvitte a főnöke teherautóját, hogy eljusson a barátnőjéhez.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 28. 12:28
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A többszörösen büntetett tiszakécskei férfi idén júniusban alkalmi munkásként dolgozott egy helyi vállalkozónál. A férfi kifigyelte, hogy a főnöke a nyitott teherautójával az indítókulcsot benne hagyva, hol szokott parkolni. 

Július 23-án, délután a járművet a férfi a sértett tudta és engedélye nélkül használta. Az legalább eszeébe jutott, hogy nem kéne részegen vezetni, ezért valaki mást kért meg arra, hogy a teherautóval elvigye a barátnőjéhez. A nap végén a vádlott üzenetben tájékoztatta munkaadóját a gépjármű hollétéről, ahol a sértett késő este sértetlen állapotban megtalálta.

Alig egy héttel később a vádlott ismét úgy döntött, hogy használni kívánja a járművet – ezúttal is a főnök engedélye nélkül. Este, szintén ittasan megjelent a volt munkahelyén, ahol a raktárépület előtt parkoló autóba ült. Elhajtani azonban nem tudott, mert az indítókulcs nem volt benne. Amikor a vádlott a közeledő főnökét meglátta, kiugrott az autóból és elszaladt.

Az ügyészség a többszörösen büntetett férfit folytatólagosan elkövetett jármű önkényes elvételének bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu