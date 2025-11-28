A többszörösen büntetett tiszakécskei férfi idén júniusban alkalmi munkásként dolgozott egy helyi vállalkozónál. A férfi kifigyelte, hogy a főnöke a nyitott teherautójával az indítókulcsot benne hagyva, hol szokott parkolni.
A főnöke autójával fuvaroztatta magát a bartánőjéhez a tiszakécskei férfi
A Kecskeméti Járási Ügyészség jármű önkényes elvétele miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki engedély nélkül, ittasan elvitte a főnöke teherautóját, hogy eljusson a barátnőjéhez.
Július 23-án, délután a járművet a férfi a sértett tudta és engedélye nélkül használta. Az legalább eszeébe jutott, hogy nem kéne részegen vezetni, ezért valaki mást kért meg arra, hogy a teherautóval elvigye a barátnőjéhez. A nap végén a vádlott üzenetben tájékoztatta munkaadóját a gépjármű hollétéről, ahol a sértett késő este sértetlen állapotban megtalálta.
Alig egy héttel később a vádlott ismét úgy döntött, hogy használni kívánja a járművet – ezúttal is a főnök engedélye nélkül. Este, szintén ittasan megjelent a volt munkahelyén, ahol a raktárépület előtt parkoló autóba ült. Elhajtani azonban nem tudott, mert az indítókulcs nem volt benne. Amikor a vádlott a közeledő főnökét meglátta, kiugrott az autóból és elszaladt.
Az ügyészség a többszörösen büntetett férfit folytatólagosan elkövetett jármű önkényes elvételének bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
Ötvenezer madár és izgalmas programok várják a látogatókat a jubileumi Tatai vadlúd sokadalmon + videó
Magyarország egyik legnépszerűbb természetvédelmi fesztiválja.
Büszke, régi vágású kommunista a Tisza adóemelési terveit megerősítő bankár
Felcsuti Péter korábban arról beszélt, hogy a szülei már a második világháború előtt a kommunista párt aktív tagjai voltak, 1956-ot nem tekintették se forradalomnak, se szabadságharcnak, ő maga pedig azért csatlakozott a Munkásőrséghez, hogy tagja lehessen az MSZMP-nek.
Árad a Sajó: egy teljes település vált megközelíthetetlenné Borsodban
A községet elzárta a víz a külvilágtól.
Meghalt Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója
A nemzetközileg elismert szakember 67 éves volt.
