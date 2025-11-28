A főnöke autójával fuvaroztatta magát a bartánőjéhez a tiszakécskei férfi

Július 23-án, délután a járművet a férfi a sértett tudta és engedélye nélkül használta. Az legalább eszeébe jutott, hogy nem kéne részegen vezetni, ezért valaki mást kért meg arra, hogy a teherautóval elvigye a barátnőjéhez. A nap végén a vádlott üzenetben tájékoztatta munkaadóját a gépjármű hollétéről, ahol a sértett késő este sértetlen állapotban megtalálta.

Alig egy héttel később a vádlott ismét úgy döntött, hogy használni kívánja a járművet – ezúttal is a főnök engedélye nélkül. Este, szintén ittasan megjelent a volt munkahelyén, ahol a raktárépület előtt parkoló autóba ült. Elhajtani azonban nem tudott, mert az indítókulcs nem volt benne. Amikor a vádlott a közeledő főnökét meglátta, kiugrott az autóból és elszaladt.