A Metallica gitárosának egyedi hangszere elképesztő áron talált gazdára

A Metallica gitárosa egyedi hangszerét bocsátotta árverésre a Julien’s „Played, Worn & Torn” aukcióján, és az eredmény minden várakozást felülmúlt. Az különleges Gibson CEO4 gitár végül 76 800 dollárért talált új gazdára, messze felülmúlva a korábban becsült 6 000 dolláros értéket – írja a Metal Injection.

Kirk Hammett Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

A gitár kiemelkedő jelentőségű Kirk Hammett számára: ezzel játszotta a Metallica „Hole in the Sky” feldolgozását a Black Sabbath július 5-ei „Back to the Beginning” búcsúkoncertjén Birminghamben, miközben Ozzy Osbourne a színfalak mögül figyelte a produkciót.

A Kirk Hammett által dedikált hangszerből csak egyetlen darab készült, amelyet Cesar Gueikian, a Gibson vezérigazgatója alkotott Ozzy utolsó fellépésére.

Az árverésre bocsájtott a hangszerhez tartozott még Gueikian aláírt backstage-belépője is.

A gitár eladása része volt a Julien’s éves aukciójának, ahol több mint 800 zenei ereklyére licitálhattak. A Metallica gitárosa a „The Kirk Hammett Collection” keretében több mint 150 relikviát (gitárt, díjat és színpadon használt hangszert) kínált fel.

Az aukció teljes bevétele a Gibson Gives jótékonysági kezdeményezést támogatta.

A Metallica zenésze korábban többször is beszélt arról, miért adja tovább egyes hangszereit:

Gyerekkorom óta megvan bennem a gyűjtőszenvedély. Rengeteg gitár halmozódott fel az évek során – turnégitárok, ritkaságok, furcsa darabok. Őrületbe kerget, ha csak porosodnak, és nem játszanak rajtuk. Azt remélem, hogy akik megveszik, használni fogják őket – lemezfelvételen, turnén, bárhol.

Borítókép: Kirk Hammett, a Metallica gitárosa (Forrás: AFP)