A Metallica gitárosának egyedi hangszere elképesztő áron talált gazdára

Kirk Hammett, a Metallica gitárosa egy különleges darabjától vált meg: az egyedi Gibson gitárt, amelyet a Black Sabbath utolsó koncertjén használt, 76 800 dollárért adta el – jóval meghaladva a mindössze 6 000 dolláros becsült értéket.

2025. 11. 28. 11:18
A Metallica gitárosa egyedi hangszerét bocsátotta árverésre a Julien’s „Played, Worn & Torn” aukcióján, és az eredmény minden várakozást felülmúlt. Az különleges Gibson CEO4 gitár végül 76 800 dollárért talált új gazdára, messze felülmúlva a korábban becsült 6 000 dolláros értéket – írja a Metal Injection.

26 May 2023, Hamburg: Guitarist Kirk Hammett of the band Metallica plays on stage at Volksparkstadion. Metallica played its first of two Hamburg concerts as part of the "M72 World Tour". Photo: Marcus Brandt/dpa (Photo by MARCUS BRANDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kirk Hammett Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

A gitár kiemelkedő jelentőségű Kirk Hammett számára: ezzel játszotta a Metallica „Hole in the Sky” feldolgozását a Black Sabbath július 5-ei „Back to the Beginning” búcsúkoncertjén Birminghamben, miközben Ozzy Osbourne a színfalak mögül figyelte a produkciót.

A Kirk Hammett által dedikált hangszerből csak egyetlen darab készült, amelyet Cesar Gueikian, a Gibson vezérigazgatója alkotott Ozzy utolsó fellépésére. 

Az árverésre bocsájtott a hangszerhez tartozott még Gueikian aláírt backstage-belépője is.

A gitár eladása része volt a Julien’s éves aukciójának, ahol több mint 800 zenei ereklyére licitálhattak. A Metallica gitárosa a „The Kirk Hammett Collection” keretében több mint 150 relikviát (gitárt, díjat és színpadon használt hangszert) kínált fel.

Az aukció teljes bevétele a Gibson Gives jótékonysági kezdeményezést támogatta.

A Metallica zenésze korábban többször is beszélt arról, miért adja tovább egyes hangszereit:

Gyerekkorom óta megvan bennem a gyűjtőszenvedély. Rengeteg gitár halmozódott fel az évek során – turnégitárok, ritkaságok, furcsa darabok. Őrületbe kerget, ha csak porosodnak, és nem játszanak rajtuk. Azt remélem, hogy akik megveszik, használni fogják őket – lemezfelvételen, turnén, bárhol.

Borítókép: Kirk Hammett, a Metallica gitárosa (Forrás: AFP)


