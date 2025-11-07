,,Mintha Snoop Dogg pincéjében lettünk volna” – drogos orgiába fordult a Metallica koncertje

Európai szemmel a drogprobléma Ausztráliában elképesztően komoly. A legnagyobb rockzenei fesztivál, a Soundwave megszűnésében is szerepet játszott az tíz évvel ezelőtt, hogy a szervezők képtelenek voltak kivédeni, hogy ne csempésszenek be tömegesen kábítószert. A rendezvény elkaszálása nagy érvágás volt a rockzene rajongóinak, ugyanis minden alkalommal olyan fellépőlistát állítottak össze, amelyet Észak-Amerikában és Angliában is megirigyeltek volna. 2013-ban például egymást követően állt színpadra a Blink-182, a Linkin Park és a Metallica, de az alábbi plakátot böngészve még a legalsó sorokban is találni jól jegyzett neveket.

A Metallica csak a jéghegy csúcsát jelentette a 2013-as Soundwave fesztiválon. Forrás: Reddit

Novemberben tizenkét év után pedig a Metallica visszatért a kontinensre, és úgy tűnik, az országban nem rendeződött a helyzet. Bár a zenekar részéről a Perth-ben adott koncert zökkenőmentesen lezajlott, a közönség jelentős része nem éppen így élte meg.

Sokak számára nem csak a zenéről szólt a Metallica fellépése

Miként a Perth Now cikkében írják, a Redditen egy felhasználó az esemény után kiírta, hogy

Üzenem annak, aki metamfetamint szívott a közönségben, hogy szedje már össze magát!

Ezt követően egyre többen osztottak meg hasonló tapasztalatokat. Volt, aki folyamatosan érezte a koncert alatt a fű, a DMT és a metamfetamin szagát is, el sem hitte, mi zajlik körülötte, más szóvá tette, hogy mekkora taplóság gyermekek mellett marihuánát szívni egy zsúfolt tömegrendezvényen.

Szintén egy másik felhasználó arról számolt be, hogy

egy nő még a koncertkezdés előtt leguggolt, elővett egy pipát, majd mintha egy jelzőfényt gyújtott volna meg, népes társaság gyűlt köré, hogy kérjenek egy slukkot. Egy látogató pedig úgy fogalmazott, hogy az egész koncert alatt intenzíven áramló fűszagtól úgy érezte magát, mintha Snoop Dogg pincéjében lenne.

A rendőrséghez nem érkezett bejelentés kábítószer-használatról, de így is akadt dolguk: két fiatal felmászott a stadion központi tornyára, egy tinédzsertől pedig kést kellett elkobozni.



