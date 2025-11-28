Rendkívüli

Árad a Sajó: egy teljes település vált megközelíthetetlenné Borsodban

Elárasztotta a víz Sajógalgócot, és sorra válnak járhatatlanná az utak Borsodban. A közútkezelő szerint a helyzet csak az árhullám levonulása után normalizálódhat.

2025. 11. 28. 12:10
A Sajó csütörtökre teljesen elzárta Sajógalgócot a külvilágtól, és a vármegyében több más útszakaszt is le kellett zárni a folyók szerdán kezdődött áradása miatt – adta hírül a Boon.hu

A folyók és patakok áradása folytán nemcsak gyalogutakat, de országutakat is több szakaszon le kellett már zárni. Forrás: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság

A Sajó és a környék vízfolyásainak gyors vízszintemelkedése miatt 

több helyen víz alá került az úthálózat.

A Sajó áradása esetén a földrajzi adottságok és a meglévő közúthálózat paraméterei miatt bizonyos útszakaszok rend szerint víz alá kerülnek, jellemzően a folyó felső szakaszán, ami most is így történt – tájékoztatta a portált a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

A putnoki mérnökség szakemberei már több lezárást is életbe léptettek:

Teljes útzár a 2523-as Putnok–Borsodbóta összekötő úton az 1+600 és 3+000 km szelvények között. Kerülni Ózd felé lehet.

Lezárták a 2603-as Sajókaza–Aggtelek–Szin összekötő út 0+000 és 1+000 km közti szakaszát is. A kerülő Szuhakálló és Múcsony felé vezet.

Zárva van a 2527-es Vadna–Sajóvelezd út 0+000 és 2+500 km közötti része. Sajóvelezd jelenleg csak Ózd felől érhető el.

Megközelíthetetlen lett Sajógalgóc is: a 26103-as bekötőút víz alatt áll, így a település személyautóval nem érhető el országos közúton.

A Magyar Közút hangsúlyozta: az érintett útszakaszokat csak az árhullám levonulása, illetve a burkolatok tisztítása és biztonsági ellenőrzése után nyithatják meg újra.

A szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy 

ne próbálják meg kikerülni az útzárakat, és tartsák be a kihelyezett jelzéseket, saját biztonságuk érdekében!

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

 

