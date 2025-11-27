Lakóházakat árasztott el a megáradt folyó Ipolytarnócon + videó

Hat ingatlant vesz körül az ár Ipolytarnócon, két házba betört a víz, az egyik elzárt épületben emberek is vannak – írja a Nool.

Házakat árasztott el a megáradt folyó Fotó: Ipolytarnóc Község Önkormányzata/Facebook

A vármegyei portál beszámolója szerint a település polgármestere arról tájékoztatott, hogy az Ipoly 407 centiméteren tetőzött, a vízszint gyorsan emelkedett, de az áradás lassan vonul le.

Két házba betört a víz, kilenc embert tegnap telepítettek ki a katasztrófavédelem munkatársai és a településen lévő mentőcsapatok önkéntesei. Hat ingatlant vesz körül a víz, egyben még bent vannak a lakók, ők nem is szándékoznak elhagyni otthonukat. A házakat csak csónakkal lehet megközelíteni

– tájékoztatta a portált Gál István.

Az elöljáró elmondta,

az előrejelzések szerint további esőzés már nem várható, de az ár levonulása egy hétig is eltart, addig nem tudnak visszaköltözni a lakók.

A víz visszahúzódását követően kezdődik a klórmésszel és a hipóval való fertőtlenítés, begyűjtik, illetve megsemmisítik az 1500 fertőzött homokzsákot is. A településen a Magyar Honvédség, a katasztrófavédelem munkatársai, a Help és a Kabar mentőcsoportok tagjai folyamatosan segítik a védekezést.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci Jelenlét-pontja készen áll az Ipoly áradása miatt otthonukat elhagyni kényszerülő árvízkárosultak fogadására és megsegítésére.

A Nool cikkét a további részletekkel itt olvashatja el.

Borítókép: A megáradt Ipoly által elárasztott terület Ipolytarnócon 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Komka Péter)