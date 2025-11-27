A Bódva-patak teljes magyarországi vízgyűjtőjén valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültség van érvényben. Hozzátették, az elmúlt napok esőzéseit okozó csapadékrendszer észak felé távozott az országból, a külföldi vízgyűjtő területeken pedig kedd estétől már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt.
Hivatalos: harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajón
Harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajó folyón, a Tarna vízfolyáson pedig elsőfokú a készültség. A vízügyi szakemberek 24 órás figyelő- és őrszolgálatot látnak el a közel 226 kilométeres védvonalakon – tájékoztatott csütörtökön a Facebook-oldalán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közölte, a Sajó vízszintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajópüspökinél 351 centiméteres vízállással, és a következő napokban folytatódik az árhullám levonulása.
Az áradás miatt a 2523-as számú utat Putnok és a Sajóvelezdi elágazás között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lezárta.
A Bódva szlovákiai szakaszán kialakult újabb árhullám a határszelvényben Hídvégardónál már tetőzött, a Hernád hazai szakaszán pedig ütemes az áradás, és várhatóan pénteken Hidasnémetinél elsőfokú készültségi szint közelébe emelkedik a vízállás.
Jelezték, a Bodrogon kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le, ami lehetőséget ad a Felsőberecki-főcsatornán keresztül a Karcsai–Karcsa-holtág gravitációs vízpótlására. Szintén friss vízzel lehet pótolni Sárospataknál a Berek-holtágat. A Takta vízfolyásból a Tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása már folyamatban van, és
várhatóan pénteken a Taktaharkányi-holtág vízpótlása is megkezdődik.
