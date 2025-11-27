Hivatalos: harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajón

A Bódva-patak teljes magyarországi vízgyűjtőjén valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültség van érvényben. Hozzátették, az elmúlt napok esőzéseit okozó csapadékrendszer észak felé távozott az országból, a külföldi vízgyűjtő területeken pedig kedd estétől már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt.