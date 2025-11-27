vízszintTarnaőrszolgálatÉszak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Hivatalos: harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajón

Harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajó folyón, a Tarna vízfolyáson pedig elsőfokú a készültség. A vízügyi szakemberek 24 órás figyelő- és őrszolgálatot látnak el a közel 226 kilométeres védvonalakon – tájékoztatott csütörtökön a Facebook-oldalán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 27. 15:22
Ipolytarnóc, 2023. január 20. A drónnal készített felvételen a megáradt Ipoly által elárasztott terület Ipolytarnócon 2023. január 20-án. A folyó vízszintemelkedése miatt harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a településen. MTI/Komka Péter Ár
illusztráció Forrás: MTI/Komka Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bódva-patak teljes magyarországi vízgyűjtőjén valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültség van érvényben. Hozzátették, az elmúlt napok esőzéseit okozó csapadékrendszer észak felé távozott az országból, a külföldi vízgyűjtő területeken pedig kedd estétől már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  közölte, a Sajó vízszintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajópüspökinél 351 centiméteres vízállással, és a következő napokban folytatódik az árhullám levonulása. 

Az áradás miatt a 2523-as számú utat Putnok és a Sajóvelezdi elágazás között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lezárta.

A Bódva szlovákiai szakaszán kialakult újabb árhullám a határszelvényben Hídvégardónál már tetőzött, a Hernád hazai szakaszán pedig ütemes az áradás, és várhatóan pénteken Hidasnémetinél elsőfokú készültségi szint közelébe emelkedik a vízállás.

Jelezték, a Bodrogon kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le, ami lehetőséget ad a Felsőberecki-főcsatornán keresztül a Karcsai–Karcsa-holtág gravitációs vízpótlására. Szintén friss vízzel lehet pótolni Sárospataknál a Berek-holtágat. A Takta vízfolyásból a Tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása már folyamatban van, és 

várhatóan pénteken a Taktaharkányi-holtág vízpótlása is megkezdődik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu