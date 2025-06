Csődtervet dolgoz ki a főváros

Mindeközben Karácsony Gergely a Száva utcai járműtelepen találkozott a közösségi közlekedésben dolgozó járművezetőkkel, hogy – etikai és munkajogi kérdéseket egyaránt felvető módon – a kormány elleni tiltakozásra buzdítsa őket. A főpolgármester bejelentette, hogy demonstrációs és sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek. Majd pedig kijelentette, a közösségi közlekedési eszközök hangosbemondóit is fel fogják használni az elkövetkezendő napokban a kormányellenes hangulatkeltésre. Arról azonban a főpolgármester sem ejtett szót, hogy saját bevallása szerint – ahogy előszeretettel fogalmaz – Budapest-család dolgozóinak járulékait nem fogja kifizetni június hónapban a fővárosi önkormányzat pénzhiányra hivatkozva. Ez a döntés azonban minden munkavállalónak már rövid távon is komoly problémát okozhat.

A főpolgármester azt is bejelentette, hogy pénteken 11.50 és dél között tíz percre leállítja Budapest tömegközlekedését.

– Hiába a Tisza adja a fővárosi többséget, ő csak mutogat, mintha semmi közük nem lenne Budapest csődjéhez. De van. Sőt: a Tisza Párt felelős a jelenlegi válság egyik főszereplőjeként – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője közösségi oldalán sorolta fel a Tisza Párt baklövéseit, amelyek Budapestet csődbe vitték.

– Vajon tudja Magyar Péter Brüsszelből, hogy a saját képviselői gond nélkül megszavazták Karácsony Gergely törvénytelen költségvetését? – tette fel a kérdést Szentkirályi. Emlékeztetett:

Budapestet 2019-ben 214 milliárd forintos tartalékkal adták át Karácsonyéknak. Azóta megduplázódott az iparűzési adóbevétel, mégis csődben a város.

– Ők azok, akik megszavazták ezt a bizonyos költségvetést, amiben van egy Rákosrendező méretű ötvenmilliárdos lyuk, ezért most az ő felelősségük az is, hogyan fog ez a város működni, és hogyan nem szenvedik el a budapestiek annak a kárát, hogy Karácsony Gergely és a Tisza-frakció vezeti most már szűk egy éve ezt a várost – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.