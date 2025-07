Mediterrán életérzést álmodnak Vitézyék

– Egy kommunikációs trükk a részükről, (ál)környezetvédő státusban elkezdik szabályozni a forgalmat, útszakaszokat zárnak le és a legvégén valahogyan mindig kiderül, pont ott van egy havernak kávézója: mint Puzsér Róbertnek a Tűzoltó utcában az Inga – mondta lapunknak Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. Mint ismert: a ferencvárosi önkormányzat engedélyével lezárták az autós forgalom elől a Tűzoltó utca elejét. Kiderült: egyetlen ember érdekéhez fűződött a lezárás, az pedig Puzsér Róbert, akinek civil egyesülete, a Sétáló Budapest vitte végig a projektet.

A lezárás miatt sem életmentést végzők, sem szolgáltatók nem tudnak bejutni a társasházakhoz, a környékbeli utcákra terelődött át a forgalom, és a Gyermekgyógyászati Klinika megközelíthetősége is nehezebb.

Mindez nem érdekelte Baranyi Krisztina polgármestert, kiszolgálta a kampányát támogató Puzsér Róbertet és körét. A „sétálóutca” megnyitóünnepségén tartott panelbeszélgetésen Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról beszélt, a Népszínház utca vagy a Nagykörút átalakítása kapcsán újra kell gondolni a vendéglátóhelyek helyzetét. Vitézy mediterrán hangulatot vizionált, kitolódott zárórával, hajnalig tartó tivornyákkal. Radics Béla fővárosi képviselő lapunknak elmondta: kijátsszák saját maguknak a kerületi utcákat a nagyvállalkozók. Ebben benne van Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője, aki Vitézy Dávid jobbkezének számít.

– A Tűzoltó utcai példa is mutatja, Puzsér kávézójának a forgalmát fellendíti maga az önkormányzat. Támogatást élvez a kocsma, ami a többi piaci szereplővel szemben méltatlan. Elvtelen hazardírozás zajlik az útszakaszokkal azért, hogy bizonyos embereknek a zsebe mélyebb legyen. A Tisza az egyik olyan szereplő ebben a történetben, amely soha nem a lakosok érdekét fogja képviselni. A saját fővárosi képviselőjük nyíltan kimondta „Erzsébetvárosban a lakók a legrosszabbak” – idézte fel Barna Judit szavait a kormánypárti képviselő, azt is hozzátéve, Vitézy Dávid a kocsmalobbi egyik kulcsfigurájává nőtte ki magát.

– Ha rajta múlna, akkor reggelig nyitva lehetne az összes kocsma Budapesten. Minden parkolóhelyre teraszt tenne.

Bele sem gondol, hogy az ott élő emberek számára a teraszon való bulizás az egyet jelent a kosszal, a szeméttel, a turistatömeg éjfélig vagy hajnalig tartó sikongásával.

Mi több: egyet jelent konkrétan azzal, hogy aki nem bírja, az kénytelen elhagyni saját ingatlanát és eladni, ha nyugodt környezetben szeretne élni – foglalta össze Radics Béla. Hozzátette: Vitézy mediterrán életérzése a valóságban azt jelenti, hogy nem lesznek nyugodt és biztonságos utcák, hajnalig nyitva tartó szórakozónegyedek viszont igen.

A Sétáló Budapest civil közösség egy felmérést is készített a ferencvárosi utcaszakaszról. Gyurkovics Andrea, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője lapunknak arról beszélt:

az utca lezárására nem volt hatástanulmány, csak egy kérdőív, amelyben a 198 kitöltőből 19 volt ferencvárosi lakos.

– Tehát akik a kocsmateraszt akarták, nem itt laknak – hangsúlyozta Gyurákovics Andrea, aki hozzátette: a megnyitóünnepségen Reiner Roland alpolgármester arról is beszélt: a lezárt szakaszon önkormányzati rendezvényeket is fognak tartani. Egyértelmű, így a helyhatóság saját szervezésű programokkal is hajtja a hasznot az Ingának. Nem Puzsér Róbert kávézója az egyetlen, ahol az önkormányzat segíti a profittermelést. A józsefvárosi Bacsó Béla utca lezárása volt a mintaprojekt, ott is először ideiglenes lezárásról beszéltek, mostanra pedig a Pikó András vezette önkormányzat sétálóutcát épített ki a szakaszon.

Drogbotrány

– Az elmúlt napokban ismeretlenek egy olyan évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, amelynek alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam, választóimnak és politikai közösségemnek a magánéletemmel is példát kell mutatnom – tudatta közösségi oldalán Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki az eset miatt benyújtotta lemondását. A képviselő azonban azt tartja tisztességesnek, ha egy időközi választáson az elmúlt éves teljesítménye és a fentiek ismeretében tudnak dönteni a választók. Vagyis Horváth Alexander újra elindul a posztért.

A döntés ellentmondásos, hiszen ha nem követett el semmit, kérdés, miért mondott le.

A legvalószínűbb magyarázat, hogy Pikó András polgármester az elmúlt időszakban próbálja magáról lesöpörni a botrányos ügyeket, amelyek rossz fényt vethetnek rá. Például hűséges képviselőjét, Camara-Bereczki Ferenc Miklóst kizárta a frakciójából, mert önkormányzati lakását megpróbálta elcserélni egy nagyobbra. Korábban Pikót nem zavarták a képviselő lakásügyei, közösen indult vele az önkormányzati választáson, holott akkor már a képviselőnek nem volt jó híre a kerületben. Változott a széljárás, a tisztogatásnak feltehetőleg ahhoz van köze, hogy Jámbor András országgyűlési képviselő nem indul jövőre az országgyűlési választáson, mert nem tudtak megegyezni a Tisza Párttal. Jámbor javában udvarolt Magyar Péter pártjának, de közben azt is kijelentette:

ő a legerősebb jelölt. A Szikra Mozgalom vezetője egyértelműen azt várta, hogy a Tisza is őt támogassa székének megtartásában.

Ez nem történt meg, így ő állt be taktikusan, momentumos képviselők mintájára a Tisza Párt mögé. Ami előrevetíti, hogy a soron következő polgármester-választáson nem Pikó András lesz a Tisza jelöltje. Sorsdöntő lesz a jövő évi parlamenti választás az óellenzék számára, tehát Pikó András valódi személyes érdeke az lenne, ha a Tisza Párt végül alulmaradna. A baloldalon kialakult kényes helyzet miatt érthető, hogy Pikó megpróbálja lerázni magáról az összes felmerülő botrányos ügyet.