Baranyi Krisztina a lakók helyett Puzsérnak kedvez – semmi sem indokolta a Tűzoltó utca lezárását, csak a magánérdek

– Most szembesültünk azzal, hogy a Tűzoltó utcai lezárásról az ott lakókat nem értesítették elég figyelmesen. Van olyan lakó, aki most költözne, és teljesen kétségbe van esve, hogyan fogják a bútorpakolást megoldani, mert a szállítókat nem engedik be a lezárt szakaszra. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ráadásul kivezényelte a közterület-felügyeletet is a Tűzoltó utcába, nehogy bárki be merjen hajtani – mondta lapunknak Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának frakcióvezetője. Hozzátette: a környező utcákat teljesen ellehetetlenítette a lezárás. Mint ismert:

az önkormányzat a Tűzoltó utca egy szakaszát lezárta a forgalom elől, pont ott, ahol Puzsér Róbert kávézója, az Inga kultúrkávézó található. A hely a teraszengedélyt is gyorsan megkapta.

– A szomszédos Tompa utcán és Angyal utcán érezhetően nagyobb lett a forgalom. Tulajdonképpen az autósok csak a kis sétálóutcákon keresztül tudnak kijutni a Mester utcára.

Ezek egyirányú utcák, akinek nincs helyismerete, az ott elveszik, mert teljesen átgondolatlan az egész koncepció.

Tehát itt nagyon csúnyán kilóg a lóláb, a magánérdek a közérdek előtt áll, és akkor még cinikus módon Puzsér Róbert a múlt héten végigjárta az érintett társasházakat, és fájdalomdíjként felajánlott tíz százalék kedvezményt a saját kávézójába, ami igazából az ő forgalmát tovább növelné – részletezte a kávézó körüli viszontagságokat a Fidesz frakcióvezetője. Gyurákovicsnak a lakókkal való beszélgetéséből kiderült, hogy az önkormányzatnak rendre panaszkodtak, hogy

a Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati klinikára súlyos esetek is érkeznek, a mentő is csak kerülővel tud araszolni a lezárás miatt.

– Elképesztő válaszokat kaptak az érintettek, a legmegbotránkoztatóbb az volt, hogy azt mondták, a kellemetlenségek miatt szerveznek majd gyerekprogramokat is. Miközben a gyerekek életéről van szó, nem pedig a szórakoztatásukról – húzta alá a frakcióvezető. Megjegyezte: a lakók élete is bonyolultabbá válik, a mindennapi életüket nehezítik meg. A kukásautó, a mentőautó, a taxi, ételfutárok és költöztető teherautók sem tudnak bemenni az utcába. Az egyik lakó arról számolt be, hogy haza hozta a kórházból a feleségét, aki stroke-ot kapott, beállt a ház elé, ezért még büntetést is kiróttak rá. Ráadásul parkolóhelyeket is szüntettek meg úgy, hogy eddig is vadászniuk kellett azokat a helyieknek, amikor hazaértek.

– Azt mondják, ideiglenes a lezárás, ez egy tesztüzem.

Gyanítom, az fog kijönni a felmérésből, hogy teljesen indokolt ennek az utcaszakasznak a lezárása.

Baranyi a támogatásért már a haverokat megtette cégvezetőknek, most Puzsér Róbert kompenzálása jön a kampányban való segítségért. Az utca lezárását jó ideig fű alatt szervezték, senki sem tudott arról, mire készülnek, sem a képviselők, sem bizottságok, senki sem tárgyalta ezt az ügyet – húzta alá Gyurkovics Andrea. Hozzátette: most utólag tartottak egy lakossági fórumot, amin a polgármester nem jelent meg, ez nem olyan fontos neki, mint a pride vagy a fővárosi ügyek.

Bulinegyeddé alakul Ferencváros

– Szaporodnak a vendéglátóegységek teraszai, átgondolatlan koncepciót visz végbe Baranyi. Ha valaki szeretne lakást vásárolni a kerületben, és azt látja, hogy az ablak alatt megy a tivornya, akkor azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek.

A tulajdonos pedig eladja befektetőknek, aki rövid távra kiadja a többi lakó kárára.

Nagyon negatív folyamatokat indított el a jelenlegi városvezetés – mondta a kormánypárti képviselő. Gyurákovics kitért arra, hogy amikor ők vezették a várost, akkor a kerületnek volt egy vendéglátóegységekre vonatkozó elképzelése, a Ráday utca folytatásaként a Tompa utcát tervezték a kulturált teraszos beülős helyek utcájává. Ráadásul a közelben szinte csak egyirányú utcák vannak, és Mester utcát átalakítják, a munkálatok alatt pedig újabb lezárások lesznek.

– A Tompa utca sokkal alkalmasabb lett volna sétálóutcának. Ott rengeteg vendéglátóhely van végig a Ferenc térig, lehetőség van a kulturált szórakozásra. Semmi sem indokolja a Tűzoltó utca lezárását, csak a magánérdek – zárta a beszélgetést a frakcióvezető.



Botrányba fulladt megnyitó

Mivel az önkormányzat nem hallgatta meg a lakók szavát, a csütörtök esti megnyitóra transzparensekkel érkeztek. Az eseményen megjelent az összes érintett, Baranyi Krisztina polgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, fővárosi képviselő, Biczók Péter, a Tisza Párt bizottsági tagja és a tulajdonosok, Puzsér Róbert és Záránd Péter. A megnyitó részben átalakult lakossági fórummá, ahol a lakók elmondták: nem akarnak Erzsébetváros sorsára jutni, és nem hiszik el, hogy a lezárás csak ideiglenes lesz.

A Tűzoltó utcai sétálóutca megnyitója (Forrás: Facebook/Vitézy Dávid)

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közösségi oldalán előrevetítette, ezzel nem ér véget a belső pesti kerületek bulinegyeddé alakítása: „Az esti beszélgetésen tágabb kontextusban, a Nagykörút körüli gyalogos térként működő létező (Frankel Leó utca, Hollán Ernő utca), illetve tervezett (például Népszínház utca) torkolatokkal való párhuzamokról, a Nagykörút megújulásáról, a vendéglátóhelyek szerepéről beszélgettünk.”

Borítókép: Baranyi Krisztina (Fotó: MTI)