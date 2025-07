Szepesfalvy: A Tisza és Vitézy Dávid a kocsmalobbisták mellé állt a lakosokkal szemben

– Barna Judit saját maga által írt posztban állítja azt, hogy ő bábáskodott az Inga kávézó létrejötténél, sőt azt is tudjuk, hogy úgy került a Tiszába, hogy egy rendezvényen maga Puzsér Róbert volt az, aki beajánlotta őt Magyar Péternek.

Gyakorlatilag a Vitézy-stábból érkezett a Tiszába, és abszolút ő az éjszakai élet lobbistája ilyen szempontból, ezt fel is vállalja

– mondta a Magyar Nemzetnek Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. Megjegyezte: Barna Judit nemcsak a kávézó létrejötténél bábáskodott, saját posztjában azt írta, hogy részben a logó tervezésében is részt vett, azóta is a kulturális élet szervezőjeként részt vesz Puzsér Róbert kávézójának működésében.

– Mindez fővárosi képviselőként felveti az összeférhetetlenség kérdését. Lehet, hogy nem jogi szempontból, de morálisan mindenképpen. Megválasztott képviselőként a lakosság érdekeit kell elsősorban figyelembe vennünk. Ezt láthattuk az erzsébetvárosi sétálóutcák kérdésénél is, ahol a Tisza Párt nem hivatalos frakcióvezetője, Vitézy Dávid volt az, aki azt keresztülvitte. Emlékezzünk Barna Judit azon kommentjére:

„Erzsébetvárosban a lakosok a legrosszabbak.”

Semmi más nem történik ezekben az esetekben, mint az, hogy a lakosok azt kérték, hogy hallgassák meg és vegyék figyelembe az ő véleményüket is. Hiszen évtizedek óta ott laknak, és ami most történik akár Erzsébetvárosban, akár Ferencvárosban, az a kocsmalobbi kiszolgálása gazdasági érdekek mentén – hangsúlyozta ki Szepesfalvy Anna.

Szepesfalvy Anna Fotó: Metropol

– A legénybúcsús turizmusnak sokszor több a kára, mint az előnye. Az utcai szemetelés, rongálás, zajszennyezés és garázdaság kárait a köz fizeti meg. A bevétel leginkább a magánvállalkozóknál, a bulinegyedekben üzemelő kocsmárosoknál és azok tulajdonosi körénél realizálódik. Összefoglalva: a terhet az önkormányzatok viselik, a haszon pedig a magánvállalkozásoknál jelenik meg. Például

az Inga környezetének az átalakítását a Tisza Párt és Vitézy Dávid alulról jövő kezdeményezésnek próbálja eladni, csakhogy nem a lóláb lóg ki, hanem a komplett ménes

– hangsúlyozta a kormánypárti képviselő.

Felhívta a figyelmet: a Sétáló Budapest mint civil kezdeményezés nevetséges ebben az esetben, aminek az egyik érdekeltje Puzsér Róbert. A területen cserepes növények és teraszok lesznek, ami növeli a kávézó népszerűségét. A képviselő Vitézy Dávid szerepére is felhívta a figyelmet, szerinte konzekvensen ő is a kocsmalobbi érdekeit képviseli. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a Tisza szövetségese megpróbálja a kocsmalobbit városfejlesztésként eladni. Szerinte élhetőbbek lesznek azok az utcák, ahol megszüntetik az autóforgalmat és sétálóutcává nyilvánítják.

– Ez papíron lehet, hogy jól mutat,

csak közben az eredménye az, hogy a VII.-VIII.- IX. kerületben az elmúlt 6 évben több mint 15 százalékkal csökkent a lakosság száma.

A kocsmalobbi a rövid távú lakáskiadásban érdekelt befektetőknek kedvez, de az ott lakóknak nem. A lakosok egyre inkább kiszorulnak a belvárosi részekből, mert élhetetlenné válik a környezet. Úgy kell létezniük, hogy minden éjjel zaj van, és

azt tapasztalják, hogy az olcsó turizmus szétveri az utcájukat

– hangsúlyozta Szepesfalvy Anna. A képviselő kitért arra, hogy a kocsmaturizmus virágzik, hiszen kocsma felett csak olyan turisták fognak szállást bérelni, akik bulizni érkeznek a fővárosba.

– Egy az egyben kiszolgálják a kocsmalobbit, és ezzel az a baj, hogy ezt leöntik egy környezetvédelmi szósszal, ami igazából „greenwashing”, mert ha lezárok mindent, akkor a környező utcákra terelődik a forgalom. Itt a ferencvárosi példa: kis utcákba csődülnek be az autók, és ott fognak pöfögni, sokkal több ideig, mintha egyenesen ki tudtak volna hajtani. Egyszerűen nem állja meg a helyét az, hogy ez a levegőminőség javulását fogja eredményezni – húzta alá a fideszes képviselő. Hozzátette: arról nem beszélve, hogy

megint parkolóhelyeket szüntetnek meg valódi közlekedési alternatívák megteremtése nélkül.

– Elképesztően cinikus álláspontot képvisel Vitézy Dávid, a Tisza Párt, és ide húz Karácsony Gergely főpolgármester is. Nem véletlen mondjuk azt: paktum született, és együtt vezetik ezt a várost, hiszen most is abszolút beleálltak ebbe, hogy itt is csökkentsék a parkolóhelyeket. A főváros minden további nélkül megadta a Tűzoltó utcának a lezáráshoz szükséges engedélyeket. Itt azért annyira nem érdekelte sem Karácsony Gergelyt, sem Vitézy Dávidot, hogy a lakosság megkérdezzék. Megnéztem, hogy a nyugati nagyvárosokban miként valósítják meg ezeket a lezárásokat, hogy oldják meg ezt a parkolási kérdést. Nem a tiltás és a büntetés volt az egyedüli üdvözítő megoldás, hanem épültek mélygarázsok, parkolóházak, illetve a város szélén jelentős számban fejlesztették a P+R parkolórendszert. Az elmúlt hat évben Karácsony Gergely amióta főpolgármester, pont nullával sikerült bővíteni a P+R helyek számát, viszont ami már korábban létesült, azt is fizetőssé tették – sorolta Szepesfalvy Anna, aki szerint

Budapesten vadliberális szemlélet van, ami gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a budapestiek számára lakhatatlanná válnak a belső kerületek.

Mint a Magyar Nemzet megírta: kiakadtak a ferencvárosiak, amiért Baranyi Krisztina polgármester egyeztetés nélkül kitiltotta az autósokat a Tűzoltó utca egy szakaszáról. A lépés hátrányosan érinti a gyermekklinika mentőautóit, de legalább jól jár Puzsér Róbert, aki az adott szakaszon fogja megnyitni kávézója új teraszát.

Komoly lakossági ellenállásba ütközött Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, amiért kitiltotta az autósokat a Tűzoltó utca Ferenc körút és Angyal utca közötti szakaszáról.

A gyermekklinika mentőautói sem használhatják az eddig bejáratott és praktikus útvonalat, helyette kerülő útra kényszerülnek a beteg gyerekek szállítása közben, amit az állandósult dugók csak tetéznek.

A lakók petíciót indítottak azért, hogy újra használhassák az autók a Tűzoltó utca lezárt szakaszát.

Az önkormányzat által erre létrehozott információs honlapon azt írják: „bár a közúti forgalomban betöltött szerepe valójában csekély, mégis a parkoló és közlekedő gépkocsik foglalják el a Tűzoltó utca elejének nagy részét – az emberek pedig csak a sétálásra kapják meg a nem túl széles járdákat. Semmi másra nincs elég hely – megállni, leülni, netalán társaságban időt tölteni, játszani vagy egyszerűen csak élvezni az utca hangulatát szinte lehetetlen. Nincs helye a természetnek sem, még a dézsás növények sem férnek el itt, ennél összetettebb zöldmegoldásokra pedig végképp nincs lehetőség.”

Arra is kitért az önkormányzati információs oldal, hogy

a Sétáló Budapest közössége már 2019-ben zászlajára tűzte egy élhető, európai és zöld város átfogó programját.

A programban megfogalmazták a sétálóövezetek rendszerét, ami élettel töltené meg a városi közterületeket. A Sétáló Budapest most felkarolja azt az ötletet, ami ideiglenesen, 2025 nyarára sétálóutcává változtatná a Tűzoltó utca elejét.

A Sétáló Budapest még 2019-ben

Puzsér Róbert főpolgármesteri programja volt.

Érdekes, a választási program hat évvel később előkerült, pont akkor, amikor Puzsér Róbert kávézót nyitott Ferencvárosban, és az első projekt, amit a Baranyi Krisztina vezette önkormányzat megvalósít, a Puzsér érdekeltségébe tartozó kávézó előtti utcaszakasz. Megjegyzendő, a Sétáló Budapest programját sem a fővárosban, sem Ferencvárosban senki nem szavazta meg.

Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)