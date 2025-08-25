Újabb politikus tűnt fel Orbán Viktor mellett az Adrián

Egyre több kormánytag bukkan fel Orbán Viktor mellett, aki Horvátországban tölti szabadságát. Orbán Balázs után Németh Zsolt tett közzé egy képet a miniszterelnökkel, jelezve,

a diplomáciai nagyüzem nem áll le.

Magyar–magyar-csúcs az Adrián

– írta a kormánypárti politikus, aki nem rejtette véka alá, hogy Orbán Viktorral egyeztet Horvátországban. Ismert, a miniszterelnök pár napja tett közzé egy képet nyaralásáról közösségi oldalán, ahol azt írta,

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült”.

A kormányfő bejegyzése arra utalt – mint azt lapunk megírta –, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le. A Tisza Párt elnöke azt állította valótlanul, hogy a miniszterelnök egy luxusjachton pihenget. „Indulhat a liberális sipákolás!” – írta még délután a közösségi oldalán Orbán Balázs, miután lebuktatta a Tisza-vezért. Magyar Péter saját magából kiindulva megpróbálta azzal támadni a kormányfőt, hogy luxusnyaraláson vesz részt, az igazság ezzel szemben az, hogy Orbán Viktor egy teljesen átlagos nyaralás közben is szakít időt a munkára.