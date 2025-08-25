Megszólalt Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról, ez a célja a gazdasággal

„Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik” – nyilatkozta Orbán Győző, aki a Borsnak adott interjút a sokat kritizált gazdaságról.

Orbán Viktor miniszterelnök édesapja közölte, a gazdaságot 1945 után államosították, a rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. „Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem.

Végül megvásároltam. Vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam”

– idézte fel, hozzátéve, nehezére esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele. Meg sem fordult a fejében, hogy ezért majd a fiát ütik.

Életet lehelni a mintagazdaságba

Mint mondta, fel akarta támasztani a mintagazdaságot.

Aki ismer, tudja, hogy szívügyem a mezőgazdaság és ez a vidék. Először földeket vásároltam, vagy 300 hektárt. Aztán megvettem ezt a telepet is, amit rendbe hozok, és beindítom a gazdálkodást

– tudatta. Meglátása szerint a gazdasági központ ősz végére készülhet el, a sok épületen azonban még évekig kell dolgozni. De jövőre már beindulhat a gazdálkodás.

Arra a felvetésre, mit lehet most látni, a kormányfő édesapja elmondta, portaépületet, őrszolgálatot, trafóházat, szennyvízközpontot, napelemtelepet. Aztán a tisztilakot, ahol valaha a gazdatiszt családja élt.

Visszaépítettem a valamikori béresházat is, itt laktak a telepen dolgozók és a családjaik. Kiütöttem a födémet, és könyvtárat csináltam belőle, itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból. Lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna

– hívta fel a figyelmet, majd hozzátette:

Az egyik nagy birkaistállóból műhelyházat csináltam, ahol feldolgozhatjuk a terményeket. Gépszín lesz, szerelőakna, aszaló, akarok pálinkafőzőt is, minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet. És persze szociális helyiségek, munkáslakás, ha igény lesz rá. Vannak raktárak, pincék, garázsok. A másik nagy birkaistállóból vendégházat csináltam. Ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen. A dédunokáknak csináltattam egy gyerekmedencét. 12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig. Aztán van itt egy nagy gépszín és egy hatalmas pajta, ami még mindig rogyadozik, de már nem ázik be. Azt már biztosan nem én fogom rendbe hozni

– sorolta. Orbán Győző azt is elárulta, honnan volt minderre pénze: – Ötven éve dolgozom a gánti kőbányában. A rendszerváltáskor összeálltunk, és megvettük. A kevés sikeres MRP (munkavállalói résztulajdonosi program) egyike volt. Öten még mindig megvagyunk. 51 százaléka az enyém. Jól gazdálkodtunk. Komoly üzem lett belőle, ma hetven környékbeli családnak ad kenyeret – mondta a miniszterelnök édesapja a Borsnak.