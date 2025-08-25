Több tucat határsértőt kaptak el a hétvégén

Összesen huszonnyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a múlt hétvégén – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Tájékoztatásuk szerint

pénteken 2, szombaton 14, vasárnap 11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Folyamatosan van dolguk a hatóság embereinek (Fotó: Europress/AFP)

Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 98 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten – augusztus 11-tól 17-ig – a feltartóztatottak száma 106 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás

– derül ki a rendőrségi összesítésből.