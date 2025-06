A Tisza Párt felelős a válságért, baklövést baklövésre halmoznak

Ők azok, akik megszavazták ezt a bizonyos költségvetést, amiben van egy Rákosrendező méretű 50 milliárdos lyuk, ezért most az ő felelősségük az is, hogyan fog ez a város működni, és hogyan nem szenvedik el a budapestiek annak a kárát, hogy Karácsony Gergely és a Tisza-frakció vezeti most már szűk egy éve ezt a várost.