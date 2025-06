A Voks 2025 sikere mutatja, hogy érzik az ukrán EU-tagság jelentette veszélyt a magyarok

– Önmagában a kitöltők száma is egy nagy politikai fegyvertényt jelent – fogalmazott lapunknak Deák Dániel annak kapcsán, hogy immár 1,6 millióan töltötték ki a kormány által indított Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy vélekedett, hogy a szavazásnak van egy külpolitikai és egy belpolitikai dimenziója. Külpolitikai­lag azért nevezte fontosnak a voksolást, mert Orbán Viktor miniszterelnök az európai uniós csúcsokon határozottabban tudja képviselni Magyarország álláspontját az ukrán EU-tagságról. A szakértő szerint ez azért fontos, mert nagy a nyomás hazánkon, példaként említve az ukrán kémbotrányt és a Brüsszelből érkező fenyegetéseket.

A Voks 2025 erős felhatalmazást ad a kormánynak (Fotó: AFP)

A belpolitikai dimenzió kapcsán Deák Dániel kiemelte, hogy a Tisza Pártnak is indított egy szavazást Ukrajna uniós tagságáról, amin 1,1 millió ember vett részt, és az 58 százalékuk támogatta az ukrán csatlakozást. Ezért egy fontos belpolitikai üzenet lehet, ha több mint kétmillióan küldik vissza a Voks 2025 szavazólap­jait. – Ha a résztvevők elutasítják az ukrán EU-tagságot, akkor ez belpolitikai szempontból egy nagyon komoly válasz lesz a Tisza Párt akciójára – rögzítette. Deák Dá­niel úgy vélekedett, hogy a nemzeti konzultációkkal összehasonlítva könnyen elképzelhető, hogy a Voks 2025 lehet az egyik legsikeresebb ilyen jellegű szavazás.

A legtöbb nemzeti konzultációt meghaladó népszerűségnek örvend a Voks 2025, ami azt jelzi, hogy az emberek érzik, hogy az ukrán EU-tagság egy olyan kérdés, ami érinti őket

– tette hozzá.

Ahogy azt lapunk megírta, szervezett „igendömpingre” készülnek a Voks 2025-ön Magyar Péter szimpatizánsai. Deák Dániel szerint a Tisza Pártnak egyértelmű politikai célja azt a látszatot kelteni, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna európai ­uniós tagságát, hiszen az Európai Néppárt részéről van egy ilyen jellegű elvárás. Emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij is hivatkozott a Tisza Párt szavazására, és az ukrán elnök szerint ez azt igazolja, hogy a magyarok támogatják az ukrán EU-tagságot.

Nem véletlen, hogy olyan sajtóhírek jelentek meg, miszerint a Tisza Párt aktivistái az igen mellett kardoskodnak és azt akarják, hogy minél többen így szavazzanak a Voks 2025-ön. De ez kétélű fegyver, hiszen még magasabb lesz a részvétel és még nagyobb legitimációt nyújthatnak a kormányzati álláspontnak

– tette hozzá.

Június 20-ig tart a Voks 2025

A Voks 2025 szavazólapokat áprilisban kezdték kézbesíteni, ami május végére fejeződött be. De több ezren arról számoltak be, hogy eltűntek a postaládájukból a szavazólapok, így a napokban elindult az online kitöltés is. A Voks 2025 szavazáson június 20-ig lehet részt venni, az eddigi tendenciák alapján pedig a kétmilliót is meghaladhatja a résztvevők száma.

A kormány álláspontja, hogy nem támogatja az uniós fegyverszállításokat és a közös hitelfelvételt, ehelyett béketárgyalásokat sürget.

Orbán Viktor még a már­cius elején tartott EU-csúcson jelentette be, hogy véleménynyilvánító szavazást kezdeményez az ukrán uniós tagságról. A magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. Az utóbbi tizenöt évben a nemzeti konzultációkon a magyarok elsöprő többsége támogatta a kormány álláspontját a Magyarország számára fontos kérdésekben. De nemcsak a nemzeti konzultáció, hanem a népszavazás is lehetőséget ad arra, hogy a választópolgárok elmondhassák a véleményüket egy-egy fontos kérdésben, így kijelölve a kormány számára a követendő irányt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)