A PSG edzője üzent Mbappénak, a tinihős utánozta is őt – megjött az aranycipős válasza

A Désiré Doué első gólja előtti pillanatok. Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

A PSG az egyenes kieséses szakaszban lejátszott kilenc meccsén 24 gólt lőtt, 172-szer lőtt kapura és 69-szer találta el azt – mind rekordnak számít. Az Inter elleni döntőben a 23 kapura lövésből nyolc volt pontos, Yann Sommer pedig csupán hármat védett ki belőlük. A túloldalon Gianluigi Donnarummának elég volt két védést bemutatnia, a milánóiak már 0-4-es állásnál találták el először a kapuját.

Luis Enrique Kylian Mbappéra is kitért, aki üzent a PSG-nek

– Történelmet írtunk, ám nem akarunk itt megállni, napról napra én is jobb edzővé szeretnék válni. Csodálatos pillanat ez egy kivételes idény végén, de mindannyian nagyon megérdemeltük: a lehető legjobban sikerült kezelnünk az izgalmakat és a feszültséget – nyilatkozta a Movistarnak a győztes csapat vezetőedzője, Luis Enrique, aki kitért a párizsiakat tavaly nyáron a Real Madridért elhagyó Kylian Mbappéra is. –

Játékosként és emberként is kedveltük őt, de másképpen döntött, mi pedig elfogadtuk ezt.

Szerettünk volna egy új ciklust kezdeni, és majd meglátjuk, hogy a jövőben miként tudjuk ezt még tovább építeni.

„Eljött végre a nagy nap, a győzelem csapatként született meg. Gratulálok, PSG!" – üzent a friss aranycipős Mbappé. Fotó: Instagram.com/k.mbappe

A Xana nevű kislányának 2019-es tragédiájáról is megemlékezett Luis Enrique Pep Guardiola után a második vezetőedző lett, aki két különböző csapattal is triplázott (bajnokság, kupa, BL): – Xana velem van a győzelmeknél és talán még jobban a vereségeknél, most viszont nem szomorkodni szeretnék, hanem élvezni ezt a pillanatot.

Luis Enrique a Barcelona után a PSG-vel is triplázott. Fotó: AFP/Franck Fife

A 19 éves Désiré Doué könnyek között értékelt

A 20. életévét kedden betöltő Doué az első találatát Mbappé gólörömével ünnepelte meg, majd az újabb gólja után lecserélték, de így is a meccs legjobbjának választották – két góllal és egy gólpasszal.

– Ez egyszerűen hihetetlen, szóhoz sem jutok. A mai este csodálatos volt, ahogyan az egész idény is: megmutattuk, hogy nagyszerű csapatunk van.

Az edzőnk szintén: taktikailag és mentálisan is elképesztően jó edző, és emberként is az, megtiszteltetés vele dolgozni.

Ám továbbra is keményen kell dolgoznunk – mondta a francia futballista.

Désire Doué Kylian Mbappé

à 19 ans à 19 ans pic.twitter.com/TSd17eoW8f — Mr nobody🇨🇩 (@Mrnobody12462) May 31, 2025

A PSG a Marseille 1993-as sikere után a második francia BL-győztes csapat lett.