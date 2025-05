A tinédzser két gólt és egy gólpasszt szerzett a BL-döntőben – kövesse nálunk élőben!

A PSG és az Inter még sosem mérkőzött meg egymás ellen tétmérkőzésen, május utolsó napján, a müncheni Allianz Arénában viszont rögtön a BL-döntőben csaptak össze. A nagykárolyi Kovács István vezetésével a Linkin Park és a The White Stripes zenéi után bevonultak a csapatok a pályára, ahol elkezdődhetett a 2025-ös Bajnokok Ligája-finálé.

Ezért a trófeáért lépett pályára a triplázásra készülő PSG és az Inter a müncheni BL-döntőben. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Luis Enrique és Simone Inzaghi kezdőcsapatában sem igazán volt meglepetés.

A PSG hamar kétgólos előnybe került az Inter elleni Bajnokok Ligája-fináléban

A mérkőzés első perceiben az Inter térfelén folyt a játék, a párizsiak nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. A 12. percben aztán ez máris góllá érett: egy bal oldali támadás végén a 19 éves Désiré Doué passzolt középre, Asraf Hakimi pedig senkitől nem zavartatva lőtte a kapuba a labdát (1-0).

A 20. perc végén meg is duplázta az előnyét a PSG, ezúttal egy kontratámadás végén Ousmane Dembélé ívelte át a jobb oldalra a labdát, majd Doué lövése megpattant Federico Dimarco lábán, így Yann Sommernek nem volt esélye védeni (2-0).

Doué lövéséből lett kétgólos a PSG előnye. Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

A folytatásban a milánóiak elkezdtek támadóbb szellemben futballozni, de igazán nagy helyzetig nem tudtak eljutni: az első 35 percben csupán egy kaput elkerülő fejest tudtak felmutatni, majd ezután Marcus Thuram révén egy újabbat. A párizsi támadásokban ellenben rendre benne volt a gól, sokszor az utolsó passzba tudtak csak belelépni az Inter védői.

Az első félidő végére lassult a találkozó irama, a francia csapat játékosai megbecsülték a labdát, de Dembélé így is közel járt az újabb gólhoz. A szünetig Gianluigi Donnarummának egyáltalán nem akadt dolga, a túloldalon viszont a labdát bő hatvan százalékban birtokló Paris Saint-Germain tizenhárom kísérletéből öt is eltalálta a kaput – ez 2-0-s előnyt ért.

Doué 19 évesen a második gólját is meglőtte a gólpassza után

Fordulás után sem látszott, hogy miként próbálja megtalálni az ellenszert az Inter, sőt inkább a PSG előtt adódtak továbbra is nagyobb helyzetek. Inzaghi az 54. percig várt, ekkor két cserével próbálta felrázni a csapatát. A pályára érkezett játékosok közül Yann Bisseck rögtön meg is sérült, és a 62. percben ő is elhagyta a pályát egy újabb kettős cserénél. Ez sem segített, rögtön ezután ugyanis jött egy újabb párizsi kontra, amelynek végén Doué elrúgta a labdát Sommer mellett (3-0) – a 19 éves játékos ezután el is hagyta a pályát a francia szurkolók vastapsa közepette.

2025-ös BL-döntő:

Paris Saint-Germain–Internazionale 3-0 (2-0) – élő

gól: Hakimi (12.), Doué (20., 64.)