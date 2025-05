Túl jó fizikum, katari pénzek – kicsoda a PSG–Inter BL-döntő magyar kulcsfigurája?

Magyar játékvezetők a BL-döntőkben Az első magyar játékvezető, aki Bajnokok Ligája, akkor még Bajnokcsapatok Európa Kupája döntőjében bíráskodhatott, Palotai Károly volt, ráadásul őt kétszer is érte ez a megtiszteltetés. Először 1976. május 12-én a német Bayern München és a francia Saint-Étienne játékosait vezethette a Glasgow-i Hampton Park gyepére, a bajorok 1-0-ra nyertek, majd 1981. május 27-én a párizsi Parc des Princes-ben az angol Liverpool és a spanyol Real Madrid meccsét vezette, előbbi győzött 1-0-ra. A következő magyar Puhl Sándor volt, 1997. május 28-án már Bajnokok Ligája-döntőben dirigált a müncheni Olimpiai Stadionban, a német Dortmund 3-1-re múlta felül az olasz Juventust. A sort Kassai Viktor zárja, aki 2011. május 28-án a londoni Wembley-ben közmegelégedésre fújta a sípot a spanyol Barcelona és az angol Manchester United összecsapásán, amely után a katalánok 3-1-es sikert ünnepelhettek. Kassai Viktor nemzetközi pályafutásának a vége egybeesett Kovács István pályafutásának az elejével, így ismerik is egymást. A Magyar Nemzet kérésére Kassai Viktor ezt mondta most 41 éves kollégájáról: – A szó jó értelmében egyszerű, józan gondolkodású, rendes ember. Az edzőtáborokban kereste a társaságunkat, mindig magyarul beszélt velünk, sajnos másoknál az ellenkezőjére is volt példa. Kiváló játékvezető, aki ráadásul szerencsés is, mert mindhárom kupadöntőt megkaphatta, az UEFA jól építette fel őt. Nekem erre esélyem sem lehetett, mert a Bajnokok Ligája volt az első finálém, ez a csúcs, és ezután kevésbé rangos finálét már nem adnak egy játékvezetőnek sem.