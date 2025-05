A közelmúlt rémségei után a müncheni BL-döntőben képtelenség csalódni

A francia Paris Saint-Germain és az olasz Internazionale már több felkészülési mérkőzést is játszott egymás ellen az elmúlt években, ám tétmeccsen még sosem csapott össze ez a két csapat. Szombaton este (21.00) ez megváltozik, méghozzá rögtön az európai klubfutball legfontosabb találkozóján: a BL-döntőben. A müncheni Allianz Aréna ad otthont a PSG és az Inter Bajnokok Ligája-fináléjának, ami a semleges szurkolók reményei szerint látványosabb és színvonalasabb lesz, mint az elmúlt évek döntői.

Az Inter a 2023-as BL-döntőt elvesztette, most a 2020-as fináléban alulmaradt PSG ellen javítana Münchenben (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)

A finálék egyik általános, közös jellemzője, hogy nem az adott év legjobb meccsét hozzák, hiszen a mondás is megerősíti, hogy azt megnyerni kell, nem pedig szépen játszani rajta. Az eddigi harminckét BL-döntő közül azért így is akadt jó néhány emlékezetes, és nem feltétlenül a szoros eredmény miatt. Az 1999-es Bayern–MU vagy a 2014-es Real–Atlético például a drámai végjátéka miatt is kiemelkedik, a tizenegyespárbajjal zárult hét finálé pedig nyilvánvalóan megmarad az emlékekben, még ha a 2003-as Juventus–Milan összecsapást az egyik legrosszabb meccsnek is tulajdonítják.

Az eddigi BL-döntők listája 1993: Olympique Marseille–AC Milan 1-0

1994: AC Milan–FC Barcelona 4-0

1995: Ajax Amsterdam–AC Milan 1-0

1996: Juventus–Ajax 1-1, 11-esekkel: 4-2

1997: Borussia Dortmund–Juventus 3-1

1998: Real Madrid–Juventus 1-0

1999: Manchester United–Bayern München 2-1

2000: Real Madrid–FC Valencia 3-0

2001: Bayern München–FC Valencia 1-1, 11-esekkel: 5-4

2002: Real Madrid–Bayer Leverkusen 2-1

2003: AC Milan–Juventus 0-0, 11-esekkel: 3-2

2004: FC Porto–AS Monaco 3-0

2005: FC Liverpool–AC Milan 3-3, 11-esekkel: 3-2

2006: FC Barcelona–Arsenal 2-1

2007: AC Milan–FC Liverpool 2-1

2008: Manchester United–Chelsea 1-1, 11-esekkel: 6-5

2009: FC Barcelona–Manchester United 2-0

2010: Internazionale–Bayern München 2-0

2011: FC Barcelona–Manchester United 3-1

2012: Chelsea–Bayern München 1-1, 11-esekkel: 4-3

2013: Bayern München–Borussia Dortmund 2-1

2014: Real Madrid–Atlético Madrid 4-1 – hosszabbítás után

2015: FC Barcelona–Juventus 3-1

2016: Real Madrid–Atlético Madrid 1-1, 11-esekkel: 5-3

2017: Real Madrid–Juventus 4-1

2018: Real Madrid–FC Liverpool 3-1

2019: FC Liverpool–Tottenham Hotspur 2-0

2020: Bayern München–Paris Saint-Germain 1-0

2021: Chelsea–Manchester City 1-0

2022: Real Madrid–Liverpool 1-0

2023: Manchester City–Internazionale 1-0

2024: Real Madrid–Borussia Dortmund 2-0

A 2005-ös BL-döntőben a Liverpool háromgólos hátrányból állt fel (Fotó: AFP/Francois Marit)

Ami a színvonalat illeti, az 1994-es Milan–Barcelona és a 2009-es Barcelona–MU döntőt máig a legjobbak közé sorolják. Az elmúlt évekből viszont egyet sem.

A legismertebb szakoldalak BL-döntős toplistáján nincsen az első öt (a legtöbbeknél pedig az első tíz) helyezett között olyan finálé, amelyet 2018 óta rendeztek. Pedig a 32-ből hatot ebben az időszakban játszottak.

Nagyrészt unalomba fulladtak az előző évek Bajnokok Ligája-döntői

Noha a Liverpool 2019-ben csak a 87. percben szerezte a második gólját, a csapatot a korai vezető gólja megnyugtatta, és a Tottenhamnek nem volt reális egyenlítési lehetősége.

A 2020 augusztusában rendezett döntőben a Bayern és a PSG is elvétve vezetett veszélyes támadást, a teljes meccsen ötször találták el a kaput a felek.

Egy évvel később ennél is rosszabb volt a helyzet: a Manchester City hátrányban sem tudott mit kezdeni a Chelsea védelmével, a londoniak két, kaput eltaláló kísérlete éppen kétszer annyi volt, mint az angol riválisé.

A 2022-es fináléban gyakorlatilag végig egykapuzott a Liverpool, ám míg a Vörösök mindent kihagytak, a Real Madrid értékesítette az egyetlen helyzetét.

A City és az Inter tavalyelőtti döntője ismét kiegyenlített meccset hozott, ám itt sem játszott jól egyik csapat sem, legalábbis az idény korábbi részéhez semmiképpen: a milánóiak hátrányba kerülve többet próbálkoztak ugyan, de hiába.

Az elmúlt esztendők talán legfordulatosabb fináléját tavaly rendezték a Wembley-ben, ám miután a dortmundiak az első félidőben nem tudták gólra váltani a helyzeteiket, a Real Madrid a szünet után az irányítást átvéve kétszer is betalált, és végül magabiztosan győzött.

A PSG és az Inter feledtetheti az elmúlt finálékban történteket

Hat év alatt négy 1-0-s és két 2-0-s végeredmény volt a BL-döntőkben.

Legutóbb kilenc éve nem volt elég 90 perc a döntésre, most viszont minden jel egy szoros finálé mellett szól.

És ami a jó futballt kedvelő, semleges szurkolók számára talán még fontosabb: színvonalas meccs jöhet. A müncheni finálénak az lesz a legnagyobb kérdése, hogy a megbonthatatlan csapategysége mellett szórakoztató, látványos és eredményes futballt játszó Paris Saint-Germain felül tud-e kerekedni a nagyon fegyelmezett és szervezett, az aktuális riválishoz rendre alkalmazkodó Internazionalén.

Luis Enrique vezetőedző irányításával a francia labdarúgást 2011 óta szinte minden évben uraló PSG most érhet fel először az európai csúcsra, ráadásul a bajnoki cím és a Francia Kupa megnyerése után triplázhatnak az egyenes kieséses szakaszban három angol csapatot is búcsúztató párizsiak. A BL-döntő házigazdáját (Bayern) és a nagy esélyes Barcelonát is kiejtő Inter eközben az idénybeli egyetlen trófeájáért lép pályára, a kispadon Simone Inzaghival.

A remélhetőleg az elmúlt évekhez képest izgalmasabb, magasabb színvonalú és talán gólgazdagabb találkozó szombaton 21 órakor Kovács István játékvezető sípjelére kezdődik Münchenben.