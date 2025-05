Arda Güler korlátozott szerepe San Marino befogására sem volt elég, már más jelenti a reményt

Tavaly a Real Madrid nyerte a Borussia Dortmund elleni BL-döntőt, s a győztes spanyol csapat kispadján ott ült a török Arda Güler és a marokkói Brahim Díaz is. Mindketten Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatják magukat, viszont mivel egyikük sem állt be, sem Törökország, sem Marokkó nem rendelkezik még olyan futballistával, aki pályára lépett győztes BL-döntőben. Idén az egyik sorozat szinte biztosan megszakad: a török Hakan Calhanoglu az Inter, a marokkói Asraf Hakimi a PSG alapembere, hacsak sérülés nem szól közbe, mindketten ott lesznek a pályán, vélhetően az Inter, illetve a PSG kezdőcsapatában is.

Asraf Hakimi (középen) és Lautaro Martínez (jobbra) négy éve együtt nyert bajnoki címet az Inter színeiben, a marokkói az idei BL-döntőben PSG-játékosként már ellenfél lesz (Fotó: AFP/Miguel Medina)

Arda Güler és Szoboszlai Dominik híres vitája idején a török szurkolók előszeretettel hivatkoztak arra, hogy előbbi BL-győztes futballista, még ha túl sokat nem is tett hozzá a Real Madrid tavalyi sikeréhez. Amikor eddig török futballista BL-döntőben játszott, azt mindig elveszítette: Yildiray Bastürk (2002, Bayer Leverkusen, a Real Madrid ellen), Hamit Altintop (2010, Bayern München, az Inter ellen), Nuri Sahin (2013, Borussia Dortmund, a Bayern ellen) és Hakan Calhanoglu (2023, Inter, a Manchester City ellen) sem járt sikerrel, utóbbi idén újra próbálkozhat.

Puskás Ferenc képviseli Magyarországot a BEK/BL-sikerlistán

Arda Güler tavalyi mellőzése azonban egyelőre azt jelenti, hogy Törökország még nem szerepel az UEFA listáján, egyetlen futballistája sem játszott még győztes BEK/BL-döntőben, ellentétben olyan országokkal, mint San Marino (Massimo Bonini, 1985, Juventus), Zimbabwe (Bruce Grobbelaar, 1984, Liverpool), Trinidad és Tobago (Dwight Yorke, Manchester United, 1999), illetve természetesen Magyarország (Puskás Ferenc, Real Madrid, 1959, 1960 és 1966).

BL-döntő: az Inter színeiben írhatnak történelmet

Az Inter keretében négy olyan országból is találunk futballistát, amelyből még soha senki nem játszott győztes BEK/BL-döntőben. A török átok megtörésére hajtó Calhanoglu alapembernek tekinthető, a Barcelona kiejtéséhez a visszavágón értékesített tizenegyessel is hozzájárult. Hacsak nem sérül meg, biztosan játszik majd a müncheni fináléban, ahogy két éve kezdett otthon, Törökországban is, de az Inter akkor kikapott a Manchester Citytől.