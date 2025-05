Inzaghi viccet mesélt volna Marciniaknak? Dimarco piros laptól menthette meg edzőjét

Az Inter a Barcelona elleni elképesztő BL-elődöntő megnyerése után tele van hősökkel. Federico Dimarco is közéjük tartozik, még ha nem is feltétlenül a sor elejére kívánkozik a neve. Az első gól előtt ő adta a kulcspasszt a kiugró Dumfriesnek, a Barcelona első találata után viszont lecserélte őt Simone Inzaghi. Dimarco a kispadnál is kulcsszerepet játszhatott: a hosszabbítás első félidejének végén lehet, hogy ő mentette meg edzőjét a piros laptól, Inzaghi ugyanis nagyon vehemensen indult meg Szymon Marciniak felé.

Federico Dimarco és Lamine Yamal megkeserítették egymás életét az Inter és a Barcelona BL-elődöntőjében, Simone Inzaghi figyeli a párharcot (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A tavasszal korábban sérüléssel is bajlódó Dimarcónak nem volt könnyű dolga, a pályán töltött 55 perce alatt Lamine Yamallal szemben kellett védekeznie, a Barcelona 17 éves sztárjának kikapcsolását előzetesen is kulcsfontosságúnak jelölte meg Simone Inzaghi, s bizony Yamalon gyakran két, olykor három Inter-játékos lógott, igaz, még így sem sikerült őt mindig megállítani.

BL: Dimarco kulcspassza a Barcelona ellen

Támadásban Dimarco az első gólban vállalt főszerepet, hokiban az ő neve mellé is gólpasszt jegyeznének: Denzel Dumfries az olasz játékos labdájával ugrott ki, majd hozta kihagyhatatlan helyzetbe a sérülten küzdő Lautaro Martínezt.