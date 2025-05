Megvan az Aranylabda új esélyese? A Barcelona ennek nagyon nem örülhet

Minden idők egyik legjobb Bajnokok Ligája-elődöntőjét hozta össze az Inter és a Barcelona, végül az olasz csapat 7-6-os összesítéssel továbbjutott, ezzel elsőként van ott a müncheni fináléban. A spanyol lapok közül a Marca ment el a legtovább, mivel azt írta, ezzel nemcsak a katalánok 17 éves csillaga, Lamine Yamal esélyei szálltak el az Aranylabda megszerzésére, hanem a párharc során számos földöntúli bravúrt bemutató svájci kapus, Yann Sommer kaphatná meg a legrangosabb egyéni díjat 2025-ben.

Yann Sommer egyik bravúrja a sok közül a Barcelona ellen. Fotó: Piero Cruciatti

A Barcelona kiesésével Yamalnak oda az Aranylabda?

A portál leszögezi, hogy az Inter a továbbjutást elsősorban Sommernek köszönheti, mert Barcelonában és Milánóban is a kapusuk volt a legjobbjuk. A visszavágón noha Yamal nem talált be, de a lehetőségei megvoltak, ám a svájci kapus eszén nem tudott túljárni. A Real Madrid-szurkolók egyből elkezdték kigúnyolni korunk egyik legnagyobb tehetségét, mert ő lett a legfiatalabb játékos, aki valaha is kikapott BL-elődöntőben…

Érdekes kérdés, hogy a Barca kiesésével ki számít a legnagyobb esélyesnek az Aranylabda megnyerésére. Az őszi teljesítménye miatt a liverpooli Mohamed Szalah volt az egyik favorit, de a Mersey-parti együttes már a nyolcaddöntőben kiesett a BL-ből – a bajnokságot azonban behúzta –, így hiába a remek egyéni mutatók, a listán hátrébb kerülhetett.

A két katalán játékos, Raphinha és Lamine Yamal sem nyeri meg idén a legrangosabb európai kupasorozatot, a legjobb támadók közül maradt tehát Ousmane Dembélé, aki ma, azaz szerdán harcolhatja ki a döntőbe jutást az Arsenal ellen. Vagy ott a Marca javaslata, vagyis Sommer…

A meccs legjobbja más nem is lehetett

Sommer teljesítménye mellett nem mehetünk el szó nélkül. A 36 éves kapus 2023-ban a Bayern Münchentől érkezett Milánóba, s kirobbanthatatlan az Inter kapujából, kedden is bebizonyította, hogy miért. Az elődöntőben összesen 14 védést mutatott be, íme egy összeállítás:

A mérkőzés legjobbja Sommer lett, aki a lefújás után elmondta, az utolsó, Yamal-lövés hárítása marad neki a legemlékezetesebb.

Nagyon boldog vagyok, hihetetlen mérkőzést játszottunk. Hogy melyik védésem volt a legemlékezetesebb? Talán az utolsó Yamal ellen. Nagyszerű játékos, de szerencsére azt a kísérletét védeni tudtam. Talán sok csapat feladta volna a helyünkben, amikor 3-2-es hátrányba kerültünk, de nem tettünk így, hittünk magunkban, és végül sikerült ismét fordítanunk.

Yamal és a Barcelona viszont sokáig nem búslakodhat, vasárnap a Real Madrid ellen lépnek pályára az El Clásicón, ahol egy győzelemmel a bajnoki cím már karnyújtásnyira kerülne. Talán ez kárpótolja a katalánokat a BL-ben történek után…