Lamine Yamal a Real Madrid gúnyolódó szurkolóinak célkeresztjébe került

A Barcelona másodszor is visszajött 0-2-ről az Inter ellen, mi több, kedd éjjel 3-2-re vezetett is, és a 92. percben döntőbe jutásra állt a BL-ben. Ám az Inter a 93. percben egyenlített, a kétszer tizenöt perces hosszabbításban pedig a 99. percben megszerezte a győztes gólt (4-3), így 7-6-os összesítéssel az olaszok jutottak be a döntőbe. S ez a lélekromboló vereség még sokba kerülhet a Barcának, Hansi Flick együttese ugyanis a La Liga 35. fordulójában Lamine Yamal és társai vasárnap a Real Madrid csapatát fogadja. A tabellán a Barca jelenleg négy ponttal vezet a Real előtt, még négy forduló van hátra, vagyis a királyi gárda még megelőzheti.

Lamine Yamal kedden nem tudta bevenni az Inter kapuját Fotó: AFP

Az biztos, hogy a Barcelona játékosai nagyon fáradtak lesznek vasárnap, de ez a BL-búcsú nem csak fizikálisan, hanem lelkileg is megviseli a katalánokat. Bizony, telitalálat az a poén, hogy kedden az Inter legnagyobb szurkolói a Real Madrid játékosai voltak!