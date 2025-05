Megsemmisült a Barcelona, drámai meccsen lett BL-döntős az Inter!

Múlt szerdán Barcelonában szenzációs meccsen játszottak 3-3-as döntetlent a felek, hazájuk bajnokságában pedig mindkét csapat úgy győzött a hét végén – a Barcelona 2-1-re a Valladolid otthonban, az Inter hazai pályán 1-0-ra a Verona ellen –, hogy Hansi Flick és Simone Inzaghi is igyekezett pihentetni a kulcsembereit. A milánói találkozó előtt a Barcelona abban bízott, hogy kilencedszer jut be a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe (az eddigi nyolc fináléjából ötöt meg is nyert), míg az Inter a hetedik döntőjére hajtott (a milánóiak hatból hármat nyertek meg). A Barcelona legutóbb 2015-ben volt döntős, és nyert is 3-1-re a Juventus ellen, az Inter 2023-ban 1-0-ra elbukott a Manchester City ellen. Egy hete Barcelonában Flick csapatából Jules Koundé már az első félidőben kidőlt combizomszakadása miatt, de a francia védő turistaként elutazott Milánóba a visszavágón egy olyan járattal, amelyen szurkolók utaztak. A csapatban Eric García lett a helyettese. Amikor a Barcelona játékosai kijöttek melegíteni a San Siro gyepére, Lamine Yamal nagy füttykoncertet kapott, de ezt nem vette a szívére.

A Barcelona csillaga, Lamine Yamal így reagált az Inter szurkolóinak füttykoncertjére

Az Interben Lautaro Martínez ott volt a kezdőcsapatban, felépült a sérüléséből, a Barcelonában pedig hadra fogható lett Robert Lewandowski, de ő csak a cserék közé ült le. A vendégek magukhoz ragadták az irányítást, de Nicoló Barella helyzete is mutatta, hogy a Barca védelme sebezhető. S a 21. percben meg is szerezte a vezetést az Inter, Dani Olmo labdavesztése után Denzel Dumfries tette be a labdát Lautaro Martínez elé, aki nem hagyta ki a ziccert (1-0). Négy perc múlva kezezés miatt büntetőt reklamáltak a vendégek, de Szymon Marciniak játékvezető és a VAR sem így látta. Ellenben a 45. percben 11-est rúghatott az Inter, pedig úgy tűnt, hogy Cubarsí szabályosan szerelte Lautaro Martínezt. A visszajátszások viszont megmutaták, hogy nem, s miután Marciniak is megnézte a képernyőn, a büntetőpontra mutatott. Hansi Flick pedig őrjöngött. Hakan Calhanoglu higgadtan kilőtte a jobb alsó sarkot (2-0).

A Barcelona újra visszajött 0-2-ről az Inter ellen, majd vezetett, de elbukott

Aki azt hitte, innen már nincs visszaút a Barcelonának, mert kétszer nem jön vissza 0-2-ről az Inter ellen, az tévedett. Az 54. percben Eric Garcia találata a szépítést (1-2), a 60. percben Dani Olmo fejese az egyenlítést jelentette (2-2). Minden úgy alakult, mint az elődöntő első felvonásán. Aztán a 69. percben Yamal tört kapura, Henrih Mhitarjan felrúgta, Marciniak pedig 11-est ítélt. Ám a VAR közbeszólt, a szabálytalanság a 16-oson kívül történt, csak szabadrúgás lett, a Barca pedig ezt az esélyét elpuskázta.

🚨 ¿Era penalti sobre Lamine Yamal?



❌ Marciniak dijo NO pic.twitter.com/BUe9K4JS8r — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2025

A 87. percben azonban Raphinha bevette az Inter kapuját, ezzel 3-2-re vezetett a Barcelona, majd Yamal a kapufát találta el, de a Barca a BL-döntőben érezhette magát. A 93. percben aznban egyenlített az Inter, a 37 éves középhátvéd Federico Acerbi vágta be közelről a labdát (3-3)! Jöhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás. S a 99. percben újra az Inter állt továbjutásra, a Barca-védők gyűrűjéből a csereként beállt Davide Frattesi talált be (4-3). Még a 90. percben amúgy a Barcába beállt Lewandowski, de nem tudott segíteni a csapatán, az Inter 4-3-ra nyert, és 7-6-os összesítéssel jutott a BL-döntőbe.