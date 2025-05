Bombagóllal nyitott a PSG, esélyt sem adott az Arsenalnak a BL-elődöntőben

Fergeteges párharc során dőlt el kedden, hogy az Inter lesz a BL 2024/25-ös kiírásának egyik döntőse. A jól elvégzett munka, a Barcelona 4-3-as legyőzése után az olaszok a tévé előtt ülve nézhették a PSG és az Arsenal szerdai összecsapását, ahol eldőlt, hogy a duóból melyik csapat lesz az ellenfelük a müncheni fináléban.

Donnarumma remek védésekkel segítette a PSG-t Fotó: AFP/Thomas Samson

A londoni mérkőzés után a franciák álltak közelebb ehhez. Ousmane Dembélé korai találata után a kezükben tartották az irányítást, és akár több góllal is megnyerhették volna a találkozót, de Luis Enrique az 1-0-nak is örült. A spanyol vezetőedző arra számított, a csapata szenvedni fog a visszavágón, mert az Arsenal majd mindent belead, és nem is tévedett.

Bekezdett az Arsenal, a PSG talált be

Az Ágyúsok bekezdtek Párizsban, az első nyolc percben három nagy helyzetük volt. Kétszer Gianluigi Donnarumma mentette meg a csapatát, Declan Rice fejese pedig kicsivel célt tévesztett.

A PSG sokáig nem is tudott átjutni az ellenfél térfelére, de amikor ez először sikerült a hazaiaknak, az Arsenal mindjárt nagy bajba kerülhetett volna. A 17. percben egy kontra végén Hvicsa Kvarachelia távoli lökete a kapufán halt el.

Ezután megváltozott a játék képe, és a Paris Saint-Germainnek nem is volt sok próbálkozásra szüksége, hogy növelje az előnyét. Vitinha szabadrúgása után Thomas Partey középre fejelte ki a labdát, éppen Fabián Ruiz elé, aki tizenhét méterről védhetetlenül bombázott David Raya kapujába. Szinte mindjárt ezután Bradley Barcola lövésénél a spanyol kapus bravúrjára nagy szüksége volt az Arsenalnak, hogy a PSG ne zárja le a párharcot. Bár az angolok enélkül is kétgólos hátrányból várták az elődöntő utolsó félidejét.

Csak szépítésre futotta az Arsenalnak

Ezt már nem kezdték akkora intenzitással a vendégek, mint a meccset, Donnarummának nem akadt dolga a 64. percig, amikor Bukayo Saka tűpontos tekerését ujjheggyel a léc fölé tolta. Már éppen kezdett volna belelendülni az Arsenal, amikor a VAR-szobából szóltak Felix Zwayer játékvezetőnek, hogy vissza kellene néznie egy korábbi esetet. Kezezés miatt gyorsan tizenegyest ítélt a PSG-nek, Vitinha gyenge lövését azonban Raya hárította.

De nem szomorkodtak sokáig a franciák, a nem sokkal korábban becserélt Dembélé és Asraf Hakimi összjátéka után utóbbi tizenöt méterről a bal alsóba talált. Az Arsenal ezúttal nem késlekedett sokáig a válasszal: Leandro Trossard beadása után a hazai védők nem tudták eltakarítani a labdát, ami Saka elé került, aki közelről a kapuba passzolt. Röviddel később az angol szélső egy nagy helyzetet puskázott el, közelről fölé bombázott.

Mindkét oldalon akadtak még helyzetek, de az eredmény már nem változott. Kettős győzelemmel 2020 után újra BL-döntőbe jutott a nagyfülű trófeáról eddig csak álmodozó PSG. A francia csapat ellenfele tehát a háromszoros győztes Inter lesz a május 31-i döntőben.