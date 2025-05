Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is rosszul érintheti Jürgen Klopp drasztikus terve

Lőw Zsolt próbálja megmenteni az RB Leipzig idényét, még kettő meccse van elérni a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyet. Ha ez nem sikerül, és a nemzetközi kupaindulás sem lesz meg, akkor az a klubnál korábban nem látott megszorításokhoz vezethet, amely a játékosok – köztük Gulácsi Péter és Willi Orbán – fizetésén látszódna meg igazán, számolt be róla a Sport Bild. A portál szerint 60 millió eurós rés is keletkezhet nemzetközi szereplés hiányában.

A Lőw Zsolt vezette RB Leipzignek hatalmas a tét az utolsó kettő bajnokin Fotó: DPA/Hendrik Schmidt

Drasztikus lépésre készül Jürgen Klopp, Gulácsiéknak hajtaniuk kell

A Leipzig az előző fordulóban kétgólos előnyt herdált el az éllovas, s a forduló végén már bajnok Bayern München ellen hazai pályán, a hosszabbításban viszont még az egy pontnak is örülnie kellett. Lőwék jelen pillanatban a hatodikok, amely még éppen hogy nemzetközi indulást jelentene (Konferencialiga). Az már most biztos, hogy a hetedik helyezett nem indulhat sehol, miután a Német Kupa-döntőt a Stuttgart és a harmadosztályú Bielefeld játssza, így a győztes kapja meg az Európa-liga-indulást. Gulácsi együttese szombaton Brémába látogat (15.30), majd egy héttel később a már említett Stuttgartot fogadja az utolsó fordulóban.

Az elmúlt három meccsen mindössze kettő szerzett pont miatt lépéshátrányba került, így a két győzelem sem jelentene biztos BL-indulást, miután ehhez nemcsak a Borussia Dortmundnak, hanem a Freiburgnak is buknia kellene. A játékosoknak azonban a motivációjuk meglesz, miután ha elhasalnak, akkor jövőre kevesebb pénzt fognak keresni.

A német lap szerint a vezetőség a gyenge szereplés miatt átalakítja a focisták szerződését. A bérük akár 30 százalékkal csökkenhet. A labdarúgók a jövőben sokkal inkább teljesítményorientált fizetést kapnának, csak az kapná meg a teljes összeget, aki hosszú távon jó és megbízható teljesítményt nyújt.

Az új struktúrára maga Jürgen Klopp is rábólintott, aki a Red Bull szervezetének futballért felelős igazgatója – ide tartozik többek között a Leipzig is. Az ötlet egyébként Marcel Schäfer sportigazgatótól származik, aki 2024 augusztusa óta tölti be a pozícióját.