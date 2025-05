Óriási dráma Lőw Zsolték meccsén, a 95. percben akadályozták meg a Bayern München bajnoki címét

A Bayern München abban a tudatban léphetett pályára Lipcsében, hogy egy győzelemmel biztosan megszerzi története 34. német bajnoki címét. A Harry Kane-t nélkülöző bajorok a Gulácsi Péter és Willi Orbán nélkül felállt Leipzig vendégeként hiába voltak mezőnyfölényben, ziccerek sokáig inkább a hazaiak előtt adódtak. A mérkőzés elején Jonas Urbignak több bravúrt is be kellett mutatnia, ám a 11. percben ő is óriásit hibázott, ezáltal Lőw Zsolt együttese meg is szerezte a vezetést. Xavi Simons indította Benjámin Seskót, Urbig rosszul jött ki a kapujából, így pedig a szlovén támadó jobb külsővel eltekerte mellette a labdát – a kapuba (1-0). A folytatásban a Bayern támadott, próbálkozott, de igazán nagy helyzetig nem jutott. A hazaiak ellenben egy beadás után, a 39. percben Lukas Klostermann fejesével megduplázták az előnyüket (2-0).

Lőw Zsolt és a Leipzig taktikájára nem volt ellenszere a Bayern Münchennek a lipcsei Bundesliga-meccs első félidejében. Fotó: DPA/Jan Woitas

Lőw Zsolték ellen negyven másodperc alatt egyenlített, és a hajrában fordított, de nem nyert a Bayern München

Fordulás után nem igazán változott a játék képe, de a 62. percben egy beívelés után a nyáron távozó Eric Dier fejesével szépíteni tudott a Bayern München (2-1). A bajorok rohantak a középkezdéshez, majd letámadták az ellenfelüket, ennek pedig meg is lett az eredménye: Vincent Kompany együttese labdát szerzett, és Michael Olise 40 másodperccel Dier gólja után ki is egyenlített (2-2).

Egyre veszélyesebbé vált a Bayern, és egyre jobban fáradt a Leipzig, ennek pedig a 83. percben meg is lett a következménye. Leroy Sané góljával nagy lépést tettek a meccs (2-3) és a bajnoki cím megnyerése felé is a vendégek.

Ám a hosszabbítás utolsó pillanataiban jött egy reménytelennek tűnő lipcsei támadás, és a 95. percben Yussuf Poulsen gólja pontot mentett a Leipzignek (3-3).

A döntetlennel a Bayern előnye 9 pontosra nőtt a második Bayer Leverkusen előtt, amely vasárnap lép pályára. Xabi Alonso együttesének még három bajnoki mérkőzése van hátra, és bár a müncheniek gólkülönbsége 30-cal jobb a riválisénál, matematikailag még nem biztos a végső elsőségük. A lipcseiek továbbra is jó eséllyel pályáznak a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik hely megszerzésére.

Pontot mentettek Schäferék is

Ami a szombat délután többi Bundesliga-mérkőzését illeti, a Werder Bremen elleni találkozón kezdőként 83 percet játszó Schäfer András csapata, az Union Berlin odahaza játszott döntetlent, ám a mögötte álló St. Pauli és Hoffenheim sem nyert, így utóbbi két csapat még nem biztosította be a bennmaradását.