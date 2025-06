Miért Kerkez a tökéletes választás a Liverpool számára? Mutatjuk!

Angol és olasz sajtóértesülések szerint hamarosan újabb magyar válogatott játékos csatlakozhat a Premier League bajnokához: Szoboszlai Dominik után Kerkez Milos is a Liverpoolhoz igazolhat. A megbízható transzferguru, Fabrizio Romano múlt heti beszámolója szerint a játékos már megállapodott a Mersey-parti együttessel a személyes feltételekről, és a két klub közötti tárgyalások is előrehaladott fázisban járnak.

Kerkez Milos védekező számai elképesztőek, szinte nem lehetett elmenni mellette az előző idényben Fotó: AFP/PAUL ELLIS

„Továbbra is folynak a tárgyalások a Bournemouth és a Liverpool között Kerkez Milosról. A Liverpool a favorit a magyar balhátvéd szerződtetésére, ugyanis a tárgyalások jól haladnak, hamarosan megszülethet a megegyezés. Kerkez nagyon menni akar, a személyes feltételek nem jelenthetnek akadályt” – közölte Romano.

A 21 éves balhátvéd 2023 nyarán csatlakozott a Bournemouth-hoz, ahol gyorsan alapemberré vált. Bár szerződése 2028-ig érvényes, a Liverpool új szakmai vezetése – élén az egykori Bournemouth-igazgatóval, Richard Hughesszal – mindenáron meg akarja szerezni a magyar védőt.

A legnagyobb posztrivális: Andy Robertson

Andy Robertson az utóbbi években a Liverpool megkerülhetetlen figurája volt a balhátvédposzton, azonban a skót védő 31 éves, már ő sem a régi, és szerződése 2026-ban lejár.

Robertson váltótársa, Kosztasz Cimikasz legtöbbször csak csereként lépett pályára. A görög balbekk aktuális szerződése 2027-ben jár le, ennek ellenére könnyen lehet, hogy a kevés játéklehetőség miatt a nyáron távozik Liverpoolból.

Robertson és Kerkez játékstílusa nagyon sok mindenben hasonlít egymáshoz, mindketten nagyon sokat dolgoznak a baloldalon. Azonban míg Robertson a klasszikus „fel-le rohangálós” iskola egyik utolsó nagy képviselője, a magyar játékos viszont már abban a generációban nőtt fel, amelynek tagjai belsőbb zónákban is otthonosabban mozognak, részt vesznek a labdakihozatalban, és nem csak a vonal mellett tudnak játszani.

A modern szélsőhátvédektől ugyanis már nemcsak a vonal melletti mozgást várják el, hanem azt is, hogy centrális zónákba lépjenek be, részt vegyenek a labdakihozatalban, és úgynevezett „underlapekkel” támadják a félterületeket, ezzel helyzetbe hozva a szélsőket vagy akár saját magukat.

A Bournemouth 2024/25-ös szezonjában a Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola egyre több szabadságot adott Kerkeznek a támadások támogatására, ahol Antoine Semenyóval dinamikus párost alkottak a bal oldalon. A magyar védő nemcsak a szélen érkezett lendületből, hanem belsőbb pozíciókban is hatékonyan futotta be az üres területeket – több gólpassza is ilyen mozgásokból született.

Bár Kerkez a Spíler TV-nek adott interjúban elmondta, hogy nem Semenyo a kedvenc társa a balszélen, Marcus Tavernierrel sokkal jobban érzik egymást a pályán, de Semenyóval is működött a kémia.

Mindkét játékos élete szezonját produkálta, a magyar válogatott védő 38 bajnoki mérkőzésen két gólt szerzett és hat gólpasszt adott társainak, míg Semenyónak 11 gól és öt assziszt volt a mérlege.

Kerkez miért passzolna a Liverpoolba?

Arne Slot nem fogja újra feltalálni a balhátvédposztot, de azt elvárja, hogy a játékos gyors, energikus és nagy teherbírású legyen, jó döntéseket hozzon és képes legyen nagy területeket levédekezni, ráadásul úgy, hogy nagyon sokszor egy az egyben kell védekeznie a támadókkal szemben. A védekezőképességek kiemelten fontosak a rendszerében – Kerkez pedig éppen ebben igazán erős.

A Bournemouth hátvédje nem az a játékos, aki minden védekező párharcba vakon beleveti magát – épp ellenkezőleg. Inkább megvárja, hogy az ellenfél rávezesse a labdát, és akkor használja ki a sebességét és fizikális fölényét. Nem vállal sok párharcot (átlagosan 1,6 szerelés/meccs, ami a topligák alsó 15 százalékába esik), de amikor belemegy, nagyon ritkán veszít. A védekező párharcok sikerességét tekintve az európai élmezőny felső nyolc százalékába tartozik, vagyis ott van a világ legjobb hátvédei között.

A legtöbb szerelése a középső harmadban történik – nem véletlenül, hiszen a Bournemouth rendszerint magasan támad le.

Már az előző idényben is az egyik legjobb volt Európában a rávezetéses párharcok megnyerésében, de idén ebben tovább tudott fejlődni, és ez vált az egyik legnagyobb fegyverévé. Pont ez az a tulajdonság, ami miatt a Liverpoolnál is felfigyeltek rá – Arne Slot rendszerében kulcsfontosságú lehet egy ilyen típusú balhátvéd.

Kerkez hátrányai:

Passzainak „csak” 78 százaléka megy csapattárshoz, ebben még fejlődhet, de ez nagyrészt a Bournemouth direkt stílusából adódik. A Liverpool labdadomináns csapatként más típusú játékhelyzeteket teremt majd neki.

A fejpárbajokban gyenge, párharcait csak 21 százalékban nyeri meg, de ez nem elsődleges elvárás balhátvédeknél.

Kerkez erőssége nem feltétlenül a finom, labdát dédelgető megoldásokban rejlik, hanem abban, hogy elképesztő lendülettel képes megindulni, és végigszántani a bal oldalt. Nem túlzás: amikor beindul, olyan, mintha rakétát gyújtottak volna alá – ezt pedig a Liverpool-drukkerek minden bizonnyal imádni fogják.

A Liverpool meg tudja-e fizetni?

Kerkez heti 30 ezer fontot keres a Bournemouth-ban – a Capology információi szerint –, miközben a posztriválisok hetente ennél sokkal többet vihetnek haza: Robertson fizetése 160 ezer, Cimikaszé pedig 75 ezer font. A Liverpool számára pénzügyileg is kedvező lehet ez a váltás, ráadásul a klubnak nem kell tartania az angol liga szigorú pénzügyi szabályaitól (PSR), mivel az utóbbi két átigazolási időszakban visszafogták a kiadásokat, csak Federico Chiesa érkezett a Juventustól 12 millió euróért, ami ezen a szinten aprópénz.

Ráadásul a klubnál az egyik legjobban fizetett játékos, Trent Alexander-Arnold (hetente 180 ezer font) távozásával jelentős bérkeret is felszabadult, igaz, a helyére Jeremie Frimpong érkezett, de ő valószínűleg jóval kevesebbet keres az elődjénél. Mindezek alapján a Liverpool könnyedén megengedheti magának a magyar válogatott játékos leigazolását.

Kerkez eddigi karrierjében mindig második szándékú csapatokban játszott – legyen szó az AZ Alkmaarról vagy a Bournemouth-ról. A Liverpoolnál most először lehetne olyan közegben, ahol nem reagálni kell, hanem diktálni a tempót.

És ha valamiben Kerkez igazán jó, az épp a tempó. Még csak 21 éves, de hatalmas potenciál rejlik benne, és ha megkapja a megfelelő környezetet, bátran kijelenthetjük, hogy a Premier League egyik legjobb balhátvédje válhat belőle.