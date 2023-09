Dibusz Dénes: Most már nem szabad levenni a lábunkat a gázpedálról

Nem omlottunk össze

Dibusz szerint a csapat erejét mutatja, hogy a bekapott gól után még az első félidőben ki tudott egyenlíteni. – Jól kezdtük a meccset, érződött, hogy egyáltalán nem vagyunk megilletődve. Elkövettünk egy hibát, amit megbüntetett az ellenfél, de be tudtuk lőni az ellenfél védelme mögé a labdát. Nem játszottunk alárendelt szerepet, és az is remek volt, ahogy két percen belül meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A csapat erejét és az összetartását bizonyítja, hogy a bekapott gól után ilyen gyorsan fel tudtunk állni – dicsérte a társait a kapus. Végezetül arra a kérdésre válaszolt, hogy vajon a belgrádi győzelemmel mekkora lépést tett a válogatott a csoportelsőség felé. – Bízom benne, hogy nagyon nagyot. Már nincs is más dolgunk, mint nem levenni a lábunkat a gázpedálról – foglalta össze a lényeget a Fradi kapusa.

Labdarúgó Eb-selejtező mérkőzés, G csoport: Szerbia–Magyarország 1-2 (1-2), gólszerző: Szalai A. (öngól, 12.), illetve Varga B. (34.), W. Orbán (36.). A csoport másik mérkőzésén: Litvánia–Montenegró 2-2.

A csoport állása: 1. Magyarország 10 pont, 2. Szerbia 7, 3. Montenegró 5, 4. Litvánia 2 (3-7). 5. Bulgária 2 (2-6).

A magyar válogatott október 14-én Szerbia ellen folytatja az Eb-selejtező sorozatot.