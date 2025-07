Menczer Majkának: Ilyen beszari figurát még életemben nem láttam!

Megjött a kormánypárti válasz Majka mai sopánkodására. Mint, azt mi is írtuk, a rapper próbálja feldolgozni a héten történt eseményeket, és egy hosszú posztot szentelt ennek. A One Magyarországgal kötött szerződéséről úgy írt, hogy az szerinte élő szerződés, és ő tartja magát hozzá. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs izgazgatója most részletesen válaszolt a rapper siránkozására.

Archív felvétel: Majka itt még a One márkanagyköveteként. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség