Trump üzent a háborúban álló feleknek

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Thaiföld és Kambodzsa között fegyveres konfliktus robbant ki, amely több mint 130 ezer ember elmeneküléséhez vezetett. A harcokban mindkét fél nehézfegyvereket vetett be, sőt Thaiföld légicsapásokat is végrehajtott. Donald Trump amerikai elnök szombaton telefonon tárgyalt a thaiföldi és kambodzsai vezetőkkel a mielőbbi tűzszünet érdekében. Ennek ellenére a harcok nem csitultak és a tüzérségi összecsapások az éjszaka folyamán is folytatódtak. Kambodzsa hivatalosan elfogadta a tűzszünetre tett javaslatot, míg Thaiföld csak feltételekkel hajlandó béketárgyalásokra. A konfliktus eddig legalább 33 halálos áldozatot követelt. Trump közölte: amíg nem lesz béke, addig kereskedelmi egyeztetés sem lesz.

Trump a vámokkal akarja sarokba szorítani Thaiföldet és Kambodzsát. Fotó: AFP/Lillian Suwanrumpha