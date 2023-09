Rossi: Vagy velem, vagy nélkülem, de ez a célunk

Nem a reményeinknek megfelelően kezdődött a Szerbia otthonában lejátszott Eb-selejtező, Szalai Attila a 12. percben öngólt vétett. A vezetés megszerzése után inkább a hazaiak domináltak, de a magyar válogatott idővel megrázta magát, és Varga Barnabás, valamint Willi Orbán góljainak köszönhetően a 37. percre megfordította az állást. Az eredmény a szünet után sem változott, így Marco Rossi együttese 2-1-re diadalmaskodott a belgrádi zárt kapus mérkőzésen, továbbra is veretlen a selejtezők során, és négy mérkőzést követően tíz pontjával vezeti a G csoportot a hétpontos Szerbia és az ötpontos Montenegró előtt.

A szövetségi kapitány nagyon elégedett volt tanítványai csütörtöki produkciójával.

– A legfontosabb, hogy a fiúk képesek voltak sokat szenvedni, különösen a második félidőben, amikor túl sok területet engedtünk át az ellenfélnek. Én is velük együtt szenvedtem – a legtöbbet talán eddig a mostani mérkőzésen. Persze ők nálam is többet szenvedtek a második félidőben, mert nekik kellett futniuk a pályán. Az első játékrészben szerintem egész jól játszottunk, nem érdemeltünk volna ennél rosszabb eredményt – vélekedett Marco Rossi, majd a korán kapott gólra is kitért. – Nagyon jól reagáltunk arra, amikor hátrányba kerültünk. A srácok követték a játékot és a taktikai útmutatónkat. Ez a legnehezebb ilyenkor. Nem adták fel egy pillanatra sem, ami a második félidőben különösen sokat számított.

Az olasz szakember két futballistája teljesítményét külön kiemelte. – Szeretnék gratulálni a srácoknak, különösen Nagy Ádámnak és Loic Negónak, akik kifejezetten jól játszottak. Ha visszatekintünk, rengeteg kritikát kaptam, amiért meghívtam őket a válogatottba. Azt hiszem, hogy a mérkőzés után a kritikusok is gratulálhatnak nekik, mert megérdemelték.

A kedvező kilátások ellenére Marco Rossi négy fordulóval a selejtezők lezárulta előtt még nem akar elkezdeni számolgatni.

– Ahogy a srácoknak is mondtam, még csak egy folyamat közepén vagyunk. Mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk fejlődni, mindegyik meccs egy fontos teszt, ahol látjuk, hogy tudtunk-e javulni. Szeretnénk a jövőnek építeni a válogatottat, fiatalokkal – vagy velünk, vagy nélkülünk, vagy velem, vagy nélkülem, de mindenesetre ez a célunk – magyarázta.

Borítókép: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Szerbia–Magyarország mérkőzésen a belgrádi Rajko Mitics Stadionban 2023. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)