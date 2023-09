Gulácsi Péter két fura gólt kapott egy év kihagyás után, de büszke + videó

Az RB Leipzig vezetőedzője, Marco Rose már a lipcseiek keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szerdán Gulácsi Péter áll a kapuba, s így a 33 éves, 51-szeres válogatott hálóőr közel egyéves kihagyás után kap újra játéklehetőséget. Gulácsi tavaly október 5-én, a skót Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdszalagszakadást szenvedett, s nagyon sokat kellett várnia, amíg teljesen felépült, utána pedig teljes értékű edzésmunkát végezhetett.

Csapata legutóbb három mérkőzésén már ott ült a kispadon, ezeket az RB Leipzig mind megnyerte: a Bundesligában az Augsburg ellen otthon 3-0-ra, a Mönchengladbach ellen idegenben 1-0-ra győzött, a Bajnokok Ligájában pedig idegenben 3-1-re verte a svájci Young Boyst. De a csapat a korábbi két tétmeccsén is diadalmaskodott: a Stuttgartot otthon 5-1-re, az Union Berlint idegenben 3-0-ra verte, s a Bundesligában öt forduló után 12 ponttal a negyedik helyen áll. Ezek az eredmények mutatják, hogy a lipcseiekkel szalad a szekér – nem mellékesen a német Szuperkupát is elhódították a Bayern München elleni 3-0-s idegenbeli sikerrel –, a kapuban pedig a Gulácsi kiválása után lehetőséget kapott, 32 éves Janis Blaswich kiválóan teljesít.

Gulácsi Péter nehéz helyzetbe került Lipcsében

Ami egyúttal azt is jelenti, hogy Marco Rosénak nincs oka arra, hogy az igazán fontos mérkőzéseken változtasson a kapuban, és ezt ő maga is leszögezte a keddi sajtótájékoztatón. Ugyanakkor Rose hangsúlyozta, hogy Gulácsinak is jár a játéklehetőség. S erre a másodosztályú Wehen Wiesbaden elleni kupameccs a lehető legjobb alkalom volt. Rose arról is beszélt, hogy ezután Blaswich és Gulácsi között versenyhelyzet lesz, de mi mást mondhatna a tréner egy ilyen helyzetben, amikor a magyar kapusnak hatalmas érdemei vannak abban, hogy az RB Leipzig a jelenlegi szintjére jutott.

A kupameccsen továbbra sem léphetett pályára a csapatkapitány Willi Orbán, akinek térdsérülése miatt még heteket kell kihagynia, s a kezdás előtt természetesen Gulácsi Péter volt a fókuszban.

Az RB Leipzig a 18. percben már 2-0-ra vezetett, de a hazaiak az első félidő végén szépítettek, a horvát Ivan Prtajin átívelte a labdát a kapujából kint álló Gulácsi feje felett. (ITT tekinthető meg.) A 70. perben a szlovén Benjamin Sesko második góljával 3-1-re húztak el a lipcseiek, három perccel később azonban a Wiesbadenből a horvát Ivan Prtajin is megszerezte a második találatát. Szöglet után Gulácsi a gólvonalon ragadt – először ki akart lépni, de aztán visszafelé mozdult –, Prtajin öt méterről a védőket megelőzve lefejelte a labdát a földre, ami honfitársunk kezeihez pattant fel, ám nem tudta megfogni, a horvát játékos pedig két lépésről berúgta. (ITT tekinthető meg.) Több gól viszont már nem esett, így az RB Leipzig 3-2-re nyert, a Német Kupában továbbjutott a legjobb 32 közé. Gulácsi Péter két fura gólt kapott, ám a védelmében szögezzük le, hogy egy év kihagyás után nem könnyű helyes döntéseket hozni a kapuban egy idegenbeli kupameccsen.

Gulácsi Péter tudta, hogy nehéz meccs vár rájuk

– Őszintén szólva ilyen meccsre számítottunk, a wiesbadeniek sokszor megnehezítik ellenfelük dolgát, hatékonyan védekeznek, és jól kihasználják a helyzeteiket. Kicsit többet engedtünk nekik hátul, mint máskor, de a kupában csak az számít, hogy továbbjutottunk. Ami engem illet, ha ennyit kell kihagyni, és utána a kupában kell bizonyítani, akkor az nem könnyű. De a nehéz időszak után tettem egy lépést, nagyon büszke vagyok, hogy megcsináltam – nyilatkozta Gulácsi Péter.

