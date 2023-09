A Liu fivéreket olyanra kényszerítették Kínában, amihez nem voltak hozzászokva

Ebben az eszendőben új időszak köszöntött be a magyar rövid pályás gyorskorcsolyában, miután tavaly év végén két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor úgy döntött, hogy kínai színekben folytatja a versenyzői pályafutását. Short track válogatottunk szakmai vezetője, Bánhidi Ákos a Sport TV Mai helyzet című műsorában kifejtette, hogyan változott meg a válogatott felkészítése a fivérek távozása után.

A Liu fivérek itt még a magyar válogatott melegítőjében, a bal szélen Bánhidi Ákos. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– A Liu fivérek Kínába való távozása után több gondolat is ébredt, például kettévált a szakmai felkészítése a férfiaknak és a nőknek, de gyakran azért így is közös munkát végeznek. A válogatottak több edzőtáborban is részt vettek, ami nagyon jót tett mindenkinek, kétszer voltak Olaszországban is. A közelmúltban a hollandokkal közösen készült tíz napig a nemzeti csapatunk Budapesten, ami hihetetlen impulzust jelentett, és nagyon hasznos volt mindkét félnek. A férfiak pedig hamarosan egy hetet edzőtáboroznak majd Hollandiában – mondta el Bánhidi Ákos.

A szakember kifejtette, hogy hatalmas ismertséget hozott a sportágnak az az eredménysor, amit a Liu fivérek elértek. S ennek köszönhetően most is odafigyelnek a magyar sportolókra.

– Jelenleg a két véglet között vagyunk, abszolút érezhető a fiúk hiánya, de itt van a lenyomata annak, amit itt hagytak nekünk, hogy tudjunk belőle táplálkozni. A fiatalok tudják és látják, mennyit kell ahhoz melózni, ami oda vezethet, hogy hasonló eredményeket érhessenek el, amit ők.