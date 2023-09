Szoboszlai titkát Mac Allister kifecsegte, nem akármit ivott a meccs előtt

Azt mondani sem kell, hogy Szoboszlai csapattársai is „jelentkeztek” a posztnál. A PoolBarátok podcast Facebook-oldala pedig egy nagy sztorit szúrt ki.

Szoboszlai Dominik és a maté

„Közben a Szobo Instagram-posztja alatti kommentekből kiderült, hogy honfitársunk a meccs előtt ivott abból a bizonyos gumimaciszörpből. Issza Macca, issza Darwin, issza Ali, néha Mo is, és a meccseket hosszas rituálé előzi meg, ahogy a srácok a termoszukkal, matétökükkel érkeznek meg a stadionba, a bombillával pedig szívják fel az élénkítő nedűt. És igen, most Szobo is ivott a cuccból, Macca megkínalta a sajátjából! Macca azt írta kommentben Dominik posztjára, miszerint »igyál továbbra is matét!«; amire reagálva Darwin spanyolul annyit írt: „hát milyen matét adtál neki, ezek után mindig innia kell majd, hahaha”. Persze, biztos vagyok benne, hogy Szobo a matétea nélkül is képes lett volna ilyen elementáris erővel bebombázni a léc alá a labdát, de lehet, hogy a végén még ő is rászokik az élénkítő hatású cuccra.”

Macca nem más, mint Alexis Mac Allister, Szoboszlai argentin világbajnok csapattársa. Ali – Alisson Becker, Mo – Mohamed Szalah, Darwin – Darwin Núnez.

Szoboszlai Instagram-posztjához többek között a következők szóltak hozzá:

(A gyűjtésben a „mate” szót ebben az esetben tévesen fordították „havernek”, bár ezt is jelenti.)

