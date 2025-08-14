Föld alatti vagy szivattyús erőmű?

A föld alatti energiatároló és a szivattyús erőmű között alapvetően tervezési különbség van – mondta el lapunk megkeresésére Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója annak kapcsán, hogy kísérleti jelleggel föld alatti energiatárolót építettek Houston közelében, ami ha beválik, akár a szivattyús erőművek alternatívája is lehet.

A szivattyús erőmű mindkét tárolója a felszínen található, míg a föld alatti tároló esetén a gépészet és az alsó tároló a föld alá kerül és onnan kell a vizet felszivattyúzni

Forrás: YouTube/László Tóth

A szivattyús erőmű az eltárolandó energiát úgy biztosítja, hogy a vizet egy magaslati pontra szivattyúzza fel és ott tárolja, míg egy lentebb fekvő, völgyben található ponton ugyancsak található egy tározó. Szükség esetén ezt a magaslati vizet engedik le a lentebbi pontra, mely során a gravitáció hatására lezúduló víz turbinákat hajt meg és áramot termel. A föld alatti energiatároló esetében ugyancsak egy felszíni víztároló szükséges, mely biztosítja az energia tároló közeg vízjelenlétét és kivezetését. Azonban a magaslatra való felvezetés és a tárolás mind a föld alá kerül. A vizet a többlet eltárolni kívánt energiával vízzáró rétegek közé juttatják le és ott nyomás alatt tartják, majd a nyomás alól felszabaduló víz tudja meghajtani a turbinákat áramtermelésre – magyarázta a kutató, egyben felhívta a figyelmet két különbségre.

Noha kísérleti üzemről beszélünk, a föld alatti tározó helyigénye várhatóan kisebb lesz és a domborzati viszonyok is mások. Ugyanis a föld alatti energiatároló esetében az alapvetően sík, alföldi területek előnyösek. Nem véletlen, hogy az első működő föld alatti energiatároló is Houston környékén épült meg, amely kis szintkülönbségű terület. A helyigény nagyban függ attól is, mekkora energiatárolási kapacitást szeretnénk elérni. Azonban arányaiban a föld alatti technológia kevésbé helyigényes és környezetkárosító feltételezhetően, hiszen nem szükséges a magaslatra felvezetés és ott tározó építése.

Somosi Zoltán elmondta, egyértelműen van realitása ilyen létesítésének Magyarországon is, hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik egy ilyen típusú technológiához. A sík terület, a nagy mennyiségű országon áthaladó víz és az alacsony tektonikai aktivitás (a földrengések ritkák) mind hozzájárulhatnak a sikeres telepítéshez. Meg kell természetesen vizsgálni az adott területeken a zárórétegek tulajdonságait, ahova telepítjük ezeket a rendszereket, hiszen jól záró kőzetekre van szükség minimális szivárgással.