Kész a forgatókönyv? Arne Slotot menesztik, Klopp a beugró, nyártól jön a megmentő Liverpoolba

Arne Slot számára létfontosságú lesz a Liverpool következő mérkőzése, a vasárnapi Premier League-találkozó a West Ham vendégeként. A Liverpool vezetőség állítólag hatpontos ultimátumot adott a holland menedzsernek a West Ham és a Sunderland ellen: mindkét meccset meg kell nyernie, különben búcsúzhat. Közben már elkezdődtek a találgatások arról, kik léphetnek a helyére, többek között Luis Enrique, Jürgen Klopp és Steven Gerrard neve is előkerült.

2025. 11. 30. 6:00
Arne Slot egyre nagyobb bajban van
A Liverpool fennállása egyik legsúlyosabb válságát éli át. Arne Slot csapata a legutóbbi 12 tétmérkőzésből kilencet elveszített, és három egymást követő alkalommal is legalább háromgólos vereséget szenvedett – ilyen negatív sorozatra még nem volt példa a klub Premier League-korszakában.

Már kész a Liverpool terve arra az esetre, ha menesztik Arne Slot edzőt. Visszatérhet Jürgen Klopp, aztán Luis Enrique
Már kész a Liverpool terve arra az esetre, ha menesztik Arne Slot edzőt. Visszatérhet Jürgen Klopp, aztán Luis Enrique

A tavaly bajnoki címet szerző menedzser második szezonja rémálomba fordult: a Liverpool 18 pontjával a középmezőnybe, a 12. helyre csúszott vissza a Premier League tabelláján, ráadásul a PSV elleni vereséggel már a Bajnokok Ligájában sem fényes a helyzet.

Ultimátum alatt?

Noha senki sem erősítette meg, a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján sem került szóba, de nem alaptalan a híresztelés, miszerint a Liverpool a következő két Premier League-mérkőzést (vasárnap West Ham vendégeként, szerdán az Anfielden a Sunderland ellen) ultimátum alatt játssza.

Slot ugyan hangsúlyozza, hogy a tulajdonosok Richard Hughes sportigazgatóval egyetemben továbbra is támogatják, de a klub drámai formahanyatlása miatt az elégedetlenség vészesen nő, a szurkolók már az edző nevéből űztek tréfát. A következő két bajnoki a klub és az edző közös történetének egyik legkritikusabb próbatétele lehet. 

Kik lehetnek Slot utódai? Luis Enrique, Klopp és Gerrard neve is előkerült

A brit sajtó arról ír, hogy a vezetőség már készült a Slot után korszakra, keresi a lehetséges utódokat. A Daily Star egészen meglepő forgatókönyvvel állt elő, amelyben Luis Enrique és Jürgen Klopp is szerepet kap.

Luis Enrique és Jürgen Klopp: ők lennének a Liverpool megmentői?
Luis Enrique és Jürgen Klopp: ők lennének a Liverpool megmentői? Fotó: Reuters/John Sibley

Luis Enrique – a fő esélyes hosszú távra

A PSG trénere az első számú kiszemelt lehet, ha a Liverpool új irányt akar venni. Luis Enrique Párizsban tavaly BL-győzelmet és triplázást ért el, korábban pedig a Barcelonával is történelmi sikereket hozott. Ugyanakkor ő csak nyáron érkezhet, mert szezon közben nem vállal váltást, nem hagyhatja cserben a BL-ben a történelmi címvédésre esélyes PSG-t.

Jürgen Klopp – ideiglenes visszatérés?

A merészebb forgatókönyv szerint a Liverpool visszahívná Jürgen Kloppot, aki jelenleg a Red Bull globális futballigazgatója. A német csak átmeneti beugróként, a szezon végéig vállalná a feladatot, amíg Enrique át nem veszi a csapatot. Klopp visszatérése óriási impulzust adna: ő vezette a klubot BL-győzelemhez, bajnoki címhez és modern kori felemelkedéséhez.

Steven Gerrard – romantikus, de valós opció

A klub legendája jelenleg Szaúd-Arábiában dolgozik, edzői pályája hullámzó, mégis mindig képbe kerül, amikor válság van a klubnál. Bár távolról sem első számú jelölt, ikonikus státusza miatt egyes körök szerint adott esetben átmenetileg megoldás lehetne.

Andoni Iraola

A Bournemouth menedzsere a Premier League egyik legmodernebb, legintenzívebb játékát építette fel. Stílusában és filozófiájában könnyen illeszkedhetne a Liverpool játékidentitásához.

Cesc Fábregas

A Como trénere rövid idő alatt kultikus figurává nőtte ki magát a modern, dinamikus futballjára építve. Bár edzőként nincs tapasztalata topcsapatnál, innovatív gondolkodása miatt több elemző szerint is a jövő edzőgenerációjának egyik arca. Ne feledkezzünk meg arról sem, Fabregas jól ismeri a Premier League világát, hiszen a Barcelona mellett az Arsnelban és a Chelsea-ben is futballozott.

Hogyan készül a Liverpool a West Ham elleni mérkőzésre?

A csapat előkészületei szokatlanul alakultak ebben a feszült időszakban. Pénteken teljes pihenőnapot kaptak a játékosok, szombaton volt már edzés, Slot éppen ezért rendhagyó módon már csütörtök délután megtartotta szokásos meccs előtti sajtótájékoztatóját. A holland használt már hasonló menetrendet – például a Manchester City elleni idegenbeli győzelem előtt –, amikor a mentális regenerációt fontosabbnak érezte a plusz edzésmunkánál.

Jó hír Slotnak és persze a Liverpool szurkolóinak, hogy a PSV ellen hiányzó több játékos akár már a West Ham ellen is játszhat. Íme, a helyzet:

  • Biztosan nem játszik: Frimpong, Bradley, Leoni, Bajcetic, Jayden Danns
  • Visszatérhet: Florian Wirtz
  • Kérdéses: Ekitike
  • Újra bevethető: Alisson (túl van a vírusos betegségen)
  • Kisebb sérülés, de valószínűleg játszik: Joe Gomez, Ibrahima Konaté

Megállítható-e a zuhanórepülés?

Arne Slot helyzete talán még soha nem volt ilyen ingatag. A Liverpool történelmi zuhanórepülésben van, a tulajdonosok pedig állítólag már készen állnak a váltásra, ha a West Ham és a Sunderland elleni két mérkőzés nem hozza el a fordulatot. Eközben a háttérben egyre tisztábban körvonalazódik a potenciális utódok köre Luis Enriquével, Jürgen Kloppal és Steven Gerrarddal. A vasárnapi sorsdöntő londoni mérkőzés így akár egy korszak végét is jelentheti a klub életében. 

