Kész a forgatókönyv? Arne Slotot menesztik, Klopp a beugró, nyártól jön a megmentő Liverpoolba

A Liverpool fennállása egyik legsúlyosabb válságát éli át. Arne Slot csapata a legutóbbi 12 tétmérkőzésből kilencet elveszített, és három egymást követő alkalommal is legalább háromgólos vereséget szenvedett – ilyen negatív sorozatra még nem volt példa a klub Premier League-korszakában.

Már kész a Liverpool terve arra az esetre, ha menesztik Arne Slot edzőt. Visszatérhet Jürgen Klopp, aztán Luis Enrique Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A tavaly bajnoki címet szerző menedzser második szezonja rémálomba fordult: a Liverpool 18 pontjával a középmezőnybe, a 12. helyre csúszott vissza a Premier League tabelláján, ráadásul a PSV elleni vereséggel már a Bajnokok Ligájában sem fényes a helyzet.

Ultimátum alatt?

Noha senki sem erősítette meg, a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján sem került szóba, de nem alaptalan a híresztelés, miszerint a Liverpool a következő két Premier League-mérkőzést (vasárnap West Ham vendégeként, szerdán az Anfielden a Sunderland ellen) ultimátum alatt játssza.

Slot ugyan hangsúlyozza, hogy a tulajdonosok Richard Hughes sportigazgatóval egyetemben továbbra is támogatják, de a klub drámai formahanyatlása miatt az elégedetlenség vészesen nő, a szurkolók már az edző nevéből űztek tréfát. A következő két bajnoki a klub és az edző közös történetének egyik legkritikusabb próbatétele lehet.

Kik lehetnek Slot utódai? Luis Enrique, Klopp és Gerrard neve is előkerült

A brit sajtó arról ír, hogy a vezetőség már készült a Slot után korszakra, keresi a lehetséges utódokat. A Daily Star egészen meglepő forgatókönyvvel állt elő, amelyben Luis Enrique és Jürgen Klopp is szerepet kap.

Luis Enrique és Jürgen Klopp: ők lennének a Liverpool megmentői? Fotó: Reuters/John Sibley

Luis Enrique – a fő esélyes hosszú távra

A PSG trénere az első számú kiszemelt lehet, ha a Liverpool új irányt akar venni. Luis Enrique Párizsban tavaly BL-győzelmet és triplázást ért el, korábban pedig a Barcelonával is történelmi sikereket hozott. Ugyanakkor ő csak nyáron érkezhet, mert szezon közben nem vállal váltást, nem hagyhatja cserben a BL-ben a történelmi címvédésre esélyes PSG-t.

Jürgen Klopp – ideiglenes visszatérés?

A merészebb forgatókönyv szerint a Liverpool visszahívná Jürgen Kloppot, aki jelenleg a Red Bull globális futballigazgatója. A német csak átmeneti beugróként, a szezon végéig vállalná a feladatot, amíg Enrique át nem veszi a csapatot. Klopp visszatérése óriási impulzust adna: ő vezette a klubot BL-győzelemhez, bajnoki címhez és modern kori felemelkedéséhez.