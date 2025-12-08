Egy legenda eltávozott, érte is játszik a női kéziválogatott a vb-negyeddöntőben

Miközben a magyar női kézilabda-válogatott a most zajló világbajnokságon már a negyeddöntőjére készül Rotterdamban, a sportág újabb legendáját veszítette el: hetvenkét éves korában elhunyt Csajbókné Németh Erzsébet. A szomorú hírről a fia, Csajbók Sándor tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot. A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.
Csajbókné legnagyobb sikerét az 1976-os olimpián érte el
Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként is elképesztően magas szinten játszott.
- a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette,
- 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt.
Legnagyobb sikereként a montreali olimpián bronzérmet szerzett a válogatottal, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal. Háromszor állt világbajnoki dobogón:
- 1982 Magyarország: világbajnoki ezüstérmes
- 1975 Szovjetunió: világbajnoki bronzérmes
- 1978 Csehszlovákia: világbajnoki bronzérmes.
Csajbókné Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.
