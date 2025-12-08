Csajbókné Németh Erzsébetkézilabdaolimpialegendaelhunytbronzérmes

Egy legenda eltávozott, érte is játszik a női kéziválogatott a vb-negyeddöntőben

Újabb legendáját veszítette el a magyar női kézilabda. Hetvenkét éves korában elhunyt Csajbókné Németh Erzsébet, az 1976-os montréali olimpián bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosa.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 19:35
Csajbókné Németh Erzsébet (álló sor jobb szél) a montreali olimpián bronzérmet nyert válogatott alapembere volt
Csajbókné Németh Erzsébet (álló sor jobb szél) a montreali olimpián bronzérmet nyert válogatott alapembere volt Forrás: Fradi.hu
Miközben a magyar női kézilabda-válogatott a most zajló világbajnokságon már a negyeddöntőjére készül Rotterdamban, a sportág újabb legendáját veszítette el: hetvenkét éves korában elhunyt Csajbókné Németh Erzsébet. A szomorú hírről a fia, Csajbók Sándor tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot. A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.

Négy világversenyről tért haza éremmel a női kézilabda-válogatott tagjaként Csajbókné Németh Erzsébet, sajnos aranyat egyszer sem tudott nyerni
Négy világversenyről tért haza éremmel a női kézilabda-válogatott tagjaként Csajbókné Németh Erzsébet, sajnos aranyat egyszer sem tudott nyerni (Fotó: MTI/Petrovits László)

Csajbókné legnagyobb sikerét az 1976-os olimpián érte el

Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként is elképesztően magas szinten játszott.

  • a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, 
  • 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt. 

Legnagyobb sikereként a montreali olimpián bronzérmet szerzett a válogatottal, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal. Háromszor állt világbajnoki dobogón:

  • 1982 Magyarország: világbajnoki ezüstérmes
  • 1975 Szovjetunió: világbajnoki bronzérmes
  • 1978 Csehszlovákia: világbajnoki bronzérmes.

Csajbókné Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

