Egy legenda eltávozott, érte is játszik a női kéziválogatott a vb-negyeddöntőben

Miközben a magyar női kézilabda-válogatott a most zajló világbajnokságon már a negyeddöntőjére készül Rotterdamban, a sportág újabb legendáját veszítette el: hetvenkét éves korában elhunyt Csajbókné Németh Erzsébet. A szomorú hírről a fia, Csajbók Sándor tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot. A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.

Négy világversenyről tért haza éremmel a női kézilabda-válogatott tagjaként Csajbókné Németh Erzsébet, sajnos aranyat egyszer sem tudott nyerni (Fotó: MTI/Petrovits László)

Csajbókné legnagyobb sikerét az 1976-os olimpián érte el

Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként is elképesztően magas szinten játszott.

a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette,

230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt.

Legnagyobb sikereként a montreali olimpián bronzérmet szerzett a válogatottal, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal. Háromszor állt világbajnoki dobogón:

1982 Magyarország: világbajnoki ezüstérmes

1975 Szovjetunió: világbajnoki bronzérmes

1978 Csehszlovákia: világbajnoki bronzérmes.

Csajbókné Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.