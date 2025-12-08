Szemerey ZsófiDánianői kézilabda vb

Csodakapusunk elárulta, miért érez büszkeséget a vereség után, s hová tűnt Vámos Petra + videó

Szemerey Zsófi szerint meg akarták mutatni, hogy egy topcsapattal is fel tudják venni a versenyt. A magyar női kézilabda-válogatott első számú kapusa a 28-27-es vereség ellenére nagyon büszke a csapattársaira, hogy egy dán csapatot el tudtak bizonytalanítani. A 19 védést bemutató, három büntetőt hárító győri játékos úgy látja, a fáradtság miatt nem bírta a kiélezett hajrát Magyarország, amely ugyanakkor a kisebb betegség miatt hiányzó Vámos Petrával még erősebb lesz. Szemerey Zsófi nyilatkozott lapunknak Rotterdamban.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 08. 5:20
Szemerey Zsófi
Szemerey Zsófi tartást adott a magyar válogatottnak egy élcsapat ellen is
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar női kézilabda-válogatott komolyan gondolta, hogy megnyeri a középdöntős csoportját. Ahhoz a hibátlanul menetelő, korábbi ellenfelein átgázoló Dániát kellett volna legyőznie. Szemerey Zsófiék nem kis meglepetésre végig szoros meccset játszottak az olimpiai és vb-bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes északiakkal. Akár meg is tehették volna, hogy elengedik a meccset, s tartalékolnak a szerdai negyeddöntőre.

Szemerey Zsófi
A dánok öröme is jelzi, Szemerey Zsófi és a női kézilabda-válogatott mekkora küzdelemre késztette őket Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Nem, egyáltalán nem! – reagált nyomatékosan felvetésünkre Szemerey Zsófi. A magyar csapat remeklő kapusa szerint már csak azért sem vették félvállról a félig-meddig tét nélküli összecsapást, mert volt adósságuk az előző mérkőzésük miatt maguk és a szurkolók felé, amiért döntetlenre végeztek Japánnal.

– Azért a múltkori japán meccs után hiába örültünk a továbbjutást jelentő egy pontnak, azért hagyott bennünk egy kis sebet. Megbeszéltük a dolgokat, és tudjuk, miért vagyunk itt, miért küzdünk a világbajnokságon. 

Meg akartuk mutatni, hogy igenis egy ilyen topcsapattal is fel tudjuk venni a versenyt! Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy egy dán csapatot így el tudtunk bizonytalanítani. Öröm volt nézni, és ebből kell tovább építkeznünk.

Szemerey Zsófi és a tartalékok

A magyar válogatott első számú kapusa végig védte a Dánia elleni mérkőzést, Bukovszky Anna egy hetesre állt be. 

A Győri ETO játékosa három büntetőt is hárított, összesen 46 lövésből 19-et hatástalanított. A végén is ő teremtette meg az esélyt, hogy egyenlíthessünk, de az utolsó támadásunk nem sikerült.

 Hiába vezetett 23-18-ra Magyarország, 28-27-re alulmaradt. Szemerey Zsófi – aki a saját teljesítményét nem szereti értékelni – elárulta, mi hiányzott.

– Én egy kicsit azt éreztem a csajokon, hogy már elfáradtak. Már a tartélokok tartalékjait éljük föl. 

A következő két, meccs nélküli pihenő nagyon jól fog jönni nekünk. a lányoknak 60 percet kellett elöl-hátul gürizniük, és büszkék lehetünk magunkra. 

a folytatásban Vámos Petra szerepe is sokat fog majd segíteni. Remélem, jobban lesz, kellett egy kis pihenő neki – hozta szóba a hiányzó irányítót kiváló kapusunk, akit megkérdeztünk Vámos állapotáról is.

– Egy kisebb betegséggel küzd, hála istennek semmi komoly. Úgy látta a szövetségi kapitány jónak, hogy inkább pihentessük. Viszont örülök, mert például egy Csíkos Luca például meg tudta mutatni az első világversenyén, hogy mit tud és miért van itt. Nagyon büszke vagyok rá is, hogy ilyen bátran játszott és szállt be a játékba – mondta lapunknak Szemerey Zsófi.

Az Origó helyszíni videójában Szmolek Apollónia és Kovács Anett is nyilatkozott:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekbaloldal

Tűzfal a német demokrácia ellen

Vida Ákos avatarja

Elképesztő erővel és szervezéssel próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu