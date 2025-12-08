Csodakapusunk elárulta, miért érez büszkeséget a vereség után, s hová tűnt Vámos Petra + videó

A magyar női kézilabda-válogatott komolyan gondolta, hogy megnyeri a középdöntős csoportját. Ahhoz a hibátlanul menetelő, korábbi ellenfelein átgázoló Dániát kellett volna legyőznie. Szemerey Zsófiék nem kis meglepetésre végig szoros meccset játszottak az olimpiai és vb-bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes északiakkal. Akár meg is tehették volna, hogy elengedik a meccset, s tartalékolnak a szerdai negyeddöntőre.

A dánok öröme is jelzi, Szemerey Zsófi és a női kézilabda-válogatott mekkora küzdelemre késztette őket Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Nem, egyáltalán nem! – reagált nyomatékosan felvetésünkre Szemerey Zsófi. A magyar csapat remeklő kapusa szerint már csak azért sem vették félvállról a félig-meddig tét nélküli összecsapást, mert volt adósságuk az előző mérkőzésük miatt maguk és a szurkolók felé, amiért döntetlenre végeztek Japánnal.

– Azért a múltkori japán meccs után hiába örültünk a továbbjutást jelentő egy pontnak, azért hagyott bennünk egy kis sebet. Megbeszéltük a dolgokat, és tudjuk, miért vagyunk itt, miért küzdünk a világbajnokságon.