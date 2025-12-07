Vlagyimir Golovin szerint a végén hiányzott a bátorság

A magyar női kézilabda-válogatott kapitánya, Golovin Vlagyimir a következőket mondta. „Büszkék lehetünk a csapatra. A végén hiányzott a bátorság és a rutin. Húsz másodpercen múlt az egész.
Tanulni kell ebből a meccsből, de komoly csapat ellen nyújtottunk jó teljesítményt.
Sajnos, a második félidő második felében kissé statikusak lettünk, s ezért sem tudtunk nyerni.”
Elfáradt a magyar női kézilabda-válogatott
A magyar kapus, Szemerey Zsófi így vélekedett: „A végére kissé elfáradtunk, jöttek azok a hibák, amiket addig nem csináltunk. Egy ilyen ellenfék ezt kihasználja.
Sok mindenre nem emlékszem a meccsből. Nagyon sokat köszönhetek a védelemnek. Ennek ellenére a teljesítményre büszkék lehetünk.
Most két nap szünet jön, remélem, ki tudjuk pihenni magunkat. Amint megéreztük a dánok ritmusét, ők is bizonytalanok lettek. 60 percig küzdöttünk, sajnálom, hogy nem lett pont belőle”
Simon Petra lett a meccs embere
Simon Petra: „Vámos Petra hiányzott, ő nem volt annyira jól, hogy pályára léphessen. A Bajnokok Ligájában is voltam már kezdő, örültem annak, hogy most is megkaptam a bizalmat.
Nagy volt a nyomás, ami engem inspirál. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült a végjáték, egy pontot megérdemeltünk volna. Mínusz kettőről jöttünk vissza, azért is sajnálom, hogy nem sikerült.
A meccs első felében nem izgultunk. A japánok elleni meccs után kellett az önbizalomnövelés, ezért sikerült szinte minden. Lerohanásból is lőttünk gólokat, ami nagyon fontos volt. Az önbizalmunknak az a 45 perc nagyon jót tett. Néha azt éreztem, sose telik el ez a meccs, nagyon hosszúnak tűnt. A második félidő nagyon lassan telt el. Ezt is meg kell tanulni, hogyan lehet egy ötgólos előnyt megőrizni ebben a nagyon gyors játékban. Én lettem a meccs embere, de amúgy kicsit dühös vagyok a vereség miatt. A díjnak örülök, felteszem egy polcra és ott marad.”
Klujber Katrin: „A japánok elleni meccs nagy pofon volt, de ezt a dánok elleni mérkőzést élveztük. Csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy megcsináljuk. A végére elfogytunk, a rutinosabb dánok ezt kihasználták. Büszkék lehetünk erre a mérkőzésre, annak ellenére, hogy kikaptunk.”
Dánia-Magyarország 28-27 (13-15)
Rotterdam, v.: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
lövések/gólok: 49/28, illetve 46/27
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 3/3
kiállítások: 4, illetve 6 perc
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi, Simon 8, Klujber 6, Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton 3, cserék: Papp, Faragó Lea, Albek 4, Bordás, Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács, Hársfalvi, Bukovszky.
