Vlagyimir Golovin szerint a végén hiányzott a bátorság

A magyar női kézilabda-válogatott kapitánya, Golovin Vlagyimir a következőket mondta. „Büszkék lehetünk a csapatra. A végén hiányzott a bátorság és a rutin. Húsz másodpercen múlt az egész.

Tanulni kell ebből a meccsből, de komoly csapat ellen nyújtottunk jó teljesítményt.

Sajnos, a második félidő második felében kissé statikusak lettünk, s ezért sem tudtunk nyerni.”

A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Vlagyimir Golovin büszke a csapatára

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Elfáradt a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar kapus, Szemerey Zsófi így vélekedett: „A végére kissé elfáradtunk, jöttek azok a hibák, amiket addig nem csináltunk. Egy ilyen ellenfék ezt kihasználja.

Sok mindenre nem emlékszem a meccsből. Nagyon sokat köszönhetek a védelemnek. Ennek ellenére a teljesítményre büszkék lehetünk.

Most két nap szünet jön, remélem, ki tudjuk pihenni magunkat. Amint megéreztük a dánok ritmusét, ők is bizonytalanok lettek. 60 percig küzdöttünk, sajnálom, hogy nem lett pont belőle”

Simon Petra lett a meccs embere

Simon Petra: „Vámos Petra hiányzott, ő nem volt annyira jól, hogy pályára léphessen. A Bajnokok Ligájában is voltam már kezdő, örültem annak, hogy most is megkaptam a bizalmat.

Nagy volt a nyomás, ami engem inspirál. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült a végjáték, egy pontot megérdemeltünk volna. Mínusz kettőről jöttünk vissza, azért is sajnálom, hogy nem sikerült.

A meccs első felében nem izgultunk. A japánok elleni meccs után kellett az önbizalomnövelés, ezért sikerült szinte minden. Lerohanásból is lőttünk gólokat, ami nagyon fontos volt. Az önbizalmunknak az a 45 perc nagyon jót tett. Néha azt éreztem, sose telik el ez a meccs, nagyon hosszúnak tűnt. A második félidő nagyon lassan telt el. Ezt is meg kell tanulni, hogyan lehet egy ötgólos előnyt megőrizni ebben a nagyon gyors játékban. Én lettem a meccs embere, de amúgy kicsit dühös vagyok a vereség miatt. A díjnak örülök, felteszem egy polcra és ott marad.”

Klujber Katrin: „A japánok elleni meccs nagy pofon volt, de ezt a dánok elleni mérkőzést élveztük. Csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy megcsináljuk. A végére elfogytunk, a rutinosabb dánok ezt kihasználták. Büszkék lehetünk erre a mérkőzésre, annak ellenére, hogy kikaptunk.”