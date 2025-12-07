női kézilabda vbDániamagyar női kézilabda-válogatott

Vlagyimir Golovin szerint a végén hiányzott a bátorság

A magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re kikapott Dániától és ezzel a második helyen zárt a középdöntőben. A meccs után a magyar csapat szövetségi kapitánya és kapusa is megszólalt.

2025. 12. 07. 22:14
Albek Anna (b) és a dán Anne Mette Hansen a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott kapitánya, Golovin Vlagyimir a következőket mondta. „Büszkék lehetünk a csapatra. A végén hiányzott a bátorság és a rutin. Húsz másodpercen múlt az egész. 

Tanulni kell ebből a meccsből, de komoly csapat ellen nyújtottunk jó teljesítményt.

Sajnos, a második félidő második felében kissé statikusak lettünk, s ezért sem tudtunk nyerni.”

A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Vlagyimir Golovin büszke a csapatára
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Elfáradt a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar kapus, Szemerey Zsófi így vélekedett: „A végére kissé elfáradtunk, jöttek azok a hibák, amiket addig nem csináltunk. Egy ilyen ellenfék ezt kihasználja. 

Sok mindenre nem emlékszem a meccsből. Nagyon sokat köszönhetek a védelemnek. Ennek ellenére a teljesítményre büszkék lehetünk.

Most két nap szünet jön, remélem, ki tudjuk pihenni magunkat. Amint megéreztük a dánok ritmusét, ők is bizonytalanok lettek. 60 percig küzdöttünk, sajnálom, hogy nem lett pont belőle”

Simon Petra lett a meccs embere

Simon Petra: „Vámos Petra hiányzott, ő nem volt annyira jól, hogy pályára léphessen. A Bajnokok Ligájában is voltam már kezdő, örültem annak, hogy most is megkaptam a bizalmat. 

Nagy volt a nyomás, ami engem inspirál. Csalódott vagyok, hogy nem sikerült a végjáték, egy pontot megérdemeltünk volna. Mínusz kettőről jöttünk vissza, azért is sajnálom, hogy nem sikerült. 

A meccs első felében nem izgultunk. A japánok elleni meccs után kellett az önbizalomnövelés, ezért sikerült szinte minden. Lerohanásból is lőttünk gólokat, ami nagyon fontos volt. Az önbizalmunknak az a 45 perc nagyon jót tett. Néha azt éreztem, sose telik el ez a meccs, nagyon hosszúnak tűnt. A második félidő nagyon lassan telt el. Ezt is meg kell tanulni, hogyan lehet egy ötgólos előnyt megőrizni ebben a nagyon gyors játékban. Én lettem a meccs embere, de amúgy kicsit dühös vagyok a vereség miatt. A díjnak örülök, felteszem egy polcra és ott marad.”

Klujber Katrin: „A japánok elleni meccs nagy pofon volt, de ezt a dánok elleni mérkőzést élveztük. Csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy megcsináljuk. A végére elfogytunk, a rutinosabb dánok ezt kihasználták. Büszkék lehetünk erre a mérkőzésre, annak ellenére, hogy kikaptunk.”

Dánia-Magyarország 28-27 (13-15)
Rotterdam, v.: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
lövések/gólok: 49/28, illetve 46/27
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 3/3
kiállítások: 4, illetve 6 perc
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi, Simon 8, Klujber 6, Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton 3, cserék: Papp, Faragó Lea, Albek 4, Bordás, Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács, Hársfalvi, Bukovszky.

 

