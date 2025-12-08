Videón mutatjuk, hogy milyen, amikor a katasztrófaturizmus és a FOMO találkozik

Kifejtik, az M4-es autópálya főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, amelyhez félpályás zárás mellett mentőhelikopter is érkezett. A videón az látható, amint az országhatár felé vezető oldal zavartalanul halad egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve, minden valós ok nélkül hirtelen szinte állóra nem fékezi az autóját.

Lassított a mögötte jövő is, de érkezett egy harmadik autó, amelynek sofőrje nem figyelhetett és belerohant az előtte lévő két autóba. A felvételen jól látszik, hogy a harmadik autó csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni.