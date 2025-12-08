veszélykatasztrófaturizmusautófélelembaleseti

Videón mutatjuk, hogy milyen, amikor a katasztrófaturizmus és a FOMO találkozik

Ránézésre is kínos. És persze veszélyes.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 08. 18:51
illusztráció Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét a FOMO jelenség (fear of missing out = a kimaradástól való félelem) és a katasztrófaturizmus kombinációja miatt történt ráfutásos baleset – adta hírül a közösségi oldalán az MKIF Zrt. 

Kifejtik, az M4-es autópálya főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, amelyhez félpályás zárás mellett mentőhelikopter is érkezett. A videón az látható, amint az országhatár felé vezető oldal zavartalanul halad egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve, minden valós ok nélkül hirtelen szinte állóra nem fékezi az autóját.

Lassított a mögötte jövő is, de érkezett egy harmadik autó, amelynek sofőrje nem figyelhetett és belerohant az előtte lévő két autóba. A felvételen jól látszik, hogy a harmadik autó csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni. 

Korábban több alkalommal is felhívták már a figyelmet a baleseti helyzetben rejlő veszélyekre, de sokaknál még mindig egy-egy baleset bámulása, fotózása, videózása a fontos, a biztonságos közlekedés helyett. Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy bármikor előfordulhat, hogy a bámészkodó előtt haladónak műszaki hibája akad, vagy fékeznie kell valamiért, azonban figyelem és a megfelelő követési távolság hiányában esély sincs a baleset elkerülésére, vagy a bámészkodó mögött érkező nem tudja megfelelően lekövetni az eseményeket és már ott is az újabb baleset. 

Arra kérnek tehát, hogy ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu