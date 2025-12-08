Ismét a FOMO jelenség (fear of missing out = a kimaradástól való félelem) és a katasztrófaturizmus kombinációja miatt történt ráfutásos baleset – adta hírül a közösségi oldalán az MKIF Zrt.
Videón mutatjuk, hogy milyen, amikor a katasztrófaturizmus és a FOMO találkozik
Ránézésre is kínos. És persze veszélyes.
Kifejtik, az M4-es autópálya főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, amelyhez félpályás zárás mellett mentőhelikopter is érkezett. A videón az látható, amint az országhatár felé vezető oldal zavartalanul halad egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve, minden valós ok nélkül hirtelen szinte állóra nem fékezi az autóját.
Lassított a mögötte jövő is, de érkezett egy harmadik autó, amelynek sofőrje nem figyelhetett és belerohant az előtte lévő két autóba. A felvételen jól látszik, hogy a harmadik autó csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni.
Korábban több alkalommal is felhívták már a figyelmet a baleseti helyzetben rejlő veszélyekre, de sokaknál még mindig egy-egy baleset bámulása, fotózása, videózása a fontos, a biztonságos közlekedés helyett. Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy bármikor előfordulhat, hogy a bámészkodó előtt haladónak műszaki hibája akad, vagy fékeznie kell valamiért, azonban figyelem és a megfelelő követési távolság hiányában esély sincs a baleset elkerülésére, vagy a bámészkodó mögött érkező nem tudja megfelelően lekövetni az eseményeket és már ott is az újabb baleset.
Arra kérnek tehát, hogy ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos.
