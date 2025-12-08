Országos Mentőszolgálatlélekjelenlétgyermek

Vacsorakészítés közben esett össze a nevelőanya, a tizenhárom éves Ádám azonnal akcióba lépett

Életmentő akcióba.

2025. 12. 08.
Tizenhárom éves fiú kérte a mentők segítségét még novemberben, miután a nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és tárcsázta a segélyhívót – adta hírül az Országos Mentőszolgálat.

A helyszínre két egységet riasztottak azonnal, miközben betegvizsgálatra instruálták a gyermeket, aki elképesztő lélekjelenléttel, pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így a mentésirányító segítségével Ádám megkezdte az újraélesztést és fáradságot nem ismerve küzdött a nő életéért.

Elsőként egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, a mentők folytatták az újraélesztést, majd nem sokkal később az esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A fiú lélekjelenlétének és helytállásának, valamint a mentők szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A hatodik osztályos kisfiút az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben, a mentésben részt vevő mentősöket pedig kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretben részesítették. 

