Tizenhárom éves fiú kérte a mentők segítségét még novemberben, miután a nevelőanyja vacsorakészítés közben rosszul lett, majd összeesett. Ádám azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és tárcsázta a segélyhívót – adta hírül az Országos Mentőszolgálat.
Vacsorakészítés közben esett össze a nevelőanya, a tizenhárom éves Ádám azonnal akcióba lépett
Életmentő akcióba.
A helyszínre két egységet riasztottak azonnal, miközben betegvizsgálatra instruálták a gyermeket, aki elképesztő lélekjelenléttel, pontosan követte az utasításokat. A nő ekkorra már nem lélegzett, így a mentésirányító segítségével Ádám megkezdte az újraélesztést és fáradságot nem ismerve küzdött a nő életéért.
Elsőként egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, a mentők folytatták az újraélesztést, majd nem sokkal később az esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A fiú lélekjelenlétének és helytállásának, valamint a mentők szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően a nő keringése rövid időn belül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.
További Belföld híreink
A hatodik osztályos kisfiút az iskolában igazgatói és nevelőtestületi dicséretben, a mentésben részt vevő mentősöket pedig kiemelkedő szakmai helytállásukért regionális igazgatói dicséretben részesítették.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Videón mutatjuk, hogy milyen, amikor a katasztrófaturizmus és a FOMO találkozik
Ránézésre is kínos. És persze veszélyes.
Kisiklott és nem jár Budapest egyik legforgalmasabb villamosa
A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Nem vesznek tudomást a csődről: Vitézy Dávidék már a jövő évi káoszköltségvetésről egyezkednek Karácsonnyal
A Podmaniczky Mozgalom vezetője hangzatos ígéretekkel állt elő, de honnan lesz rá pénz?
Brüsszel-párti kormánnyal jövő nyáron megkezdődne a migránsok magyarországi betelepítése
A nemzeti kormány nemet mond a migránsok betelepítésére.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Videón mutatjuk, hogy milyen, amikor a katasztrófaturizmus és a FOMO találkozik
Ránézésre is kínos. És persze veszélyes.
Kisiklott és nem jár Budapest egyik legforgalmasabb villamosa
A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Nem vesznek tudomást a csődről: Vitézy Dávidék már a jövő évi káoszköltségvetésről egyezkednek Karácsonnyal
A Podmaniczky Mozgalom vezetője hangzatos ígéretekkel állt elő, de honnan lesz rá pénz?
Brüsszel-párti kormánnyal jövő nyáron megkezdődne a migránsok magyarországi betelepítése
A nemzeti kormány nemet mond a migránsok betelepítésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!