Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös időre kell számítani – írja előrejelzésében a HungaroMet. Ez alapján hétfő estére keleten mindenütt záródik a felhőtakaró, viszont éjszaka nyugaton, délnyugaton lehetnek szakadozások, elsősorban délnyugaton, délen sűrű köd is képződhet.
Kiadták a figyelmeztetést, ezekben a vármegyékben jobb lesz vigyázni holnap
Térkép a cikkben.
Kedden sem várható fordulat az időjárásban, napközben a nyugati, délnyugati tájakon, illetve a hegyekben lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet és süthet ki a nap. A borongós, ködös tájakon szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Két vármegyére azonban citromsárga figyelmeztetést adtak ki a köd miatt. Somogyban és Baranyában tartósan sűrű köddel kell számolni kedden.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb körzetekben 10 fok feletti értékeket is mérhetnek.
