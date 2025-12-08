felhőzetidőjáráshőmérsékletfordulat

Kiadták a figyelmeztetést, ezekben a vármegyékben jobb lesz vigyázni holnap

Térkép a cikkben.

Magyar-Zsolnay Attila
2025. 12. 08.
illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI
Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös időre kell számítani – írja előrejelzésében a HungaroMet. Ez alapján hétfő estére keleten mindenütt záródik a felhőtakaró, viszont éjszaka nyugaton, délnyugaton lehetnek szakadozások, elsősorban délnyugaton, délen sűrű köd is képződhet. 

Kedden sem várható fordulat az időjárásban, napközben a nyugati, délnyugati tájakon, illetve a hegyekben lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet és süthet ki a nap. A borongós, ködös tájakon szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Két vármegyére azonban citromsárga figyelmeztetést adtak ki a köd miatt. Somogyban és Baranyában tartósan sűrű köddel kell számolni kedden. 

Fotó: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb körzetekben 10 fok feletti értékeket is mérhetnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
