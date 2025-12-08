Kiadták a figyelmeztetést, ezekben a vármegyékben jobb lesz vigyázni holnap

Kedden sem várható fordulat az időjárásban, napközben a nyugati, délnyugati tájakon, illetve a hegyekben lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet és süthet ki a nap. A borongós, ködös tájakon szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Két vármegyére azonban citromsárga figyelmeztetést adtak ki a köd miatt. Somogyban és Baranyában tartósan sűrű köddel kell számolni kedden.

Fotó: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb körzetekben 10 fok feletti értékeket is mérhetnek.