A halál oka az egyes számú csigolya sérülése és az agy vérellátását biztosító ér megszakadása volt – részletezi a Blikk, amelynek megszólalt a Morrison’s 2-ben meghalt 25 éves fiatalember családjának jogi képviselője, miután lezárult a halottszemle, és a dokumentumokat a halott férfi családtagjai megkapták. A hivatalos álláspont az, hogy a férfi nem attól halt meg, hogy az ütéstől az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba,
Kiszivárgott a jegyzőkönyv, ez okozta a Morrison’s 2-ben leütött fiatalember halálát
Megkapta a dokumentumokat a fiatalember családja.
hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér
– részletezte a portálnak a jogi képviselő. Elmagyarázta azt is, hogy ez egy „ostorcsapás” jellegű sérülés, amelynek az az oka, hogy a feje valakinek hirtelen nagyon előre- vagy hátracsuklik.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy november 29-én éjszaka egy fiatal férfi életét vesztette a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen, az első hírek szerint az áldozatot egyszer ütötték meg, utóbb kiderült, hogy az elkövető kétszer ütött. A vád eleinte halált okozó testi sértés volt, utóbb azonban azt emberölésre változtatta az ügyészség.
Részletes beismerő vallomást tett a letkési gyilkos
Hirtelen csend jött az ordibálás után.
Nincs két Budapest
Csepel polgármestere szerint a peremkerületekre sokkal kevesebb figyelmet fordít a fővárosi önkormányzat.
Borította a bilit a Tisza hoppon maradt jelöltje, így manipulálták Magyar Péterék az előválasztást
Olyan jelöltek futottak be Baranyában, akik mögött egyértelműen és világosan felbukkan az MSZP egykori legerősebb emberének árnyéka.
Emberi életeket veszélyeztet a Tisza Párt egészségügyi privatizációs terve
Három súlyos társadalmi következménye is lenne Magyar Péterék megszorításának.
