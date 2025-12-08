halálhalottszemleMorrison ' s 2fiatalembercsigolya

Kiszivárgott a jegyzőkönyv, ez okozta a Morrison’s 2-ben leütött fiatalember halálát

Megkapta a dokumentumokat a fiatalember családja.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2025. 12. 08. 13:12
illusztráció Forrás: Facebook/Morrison's2
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A halál oka az egyes számú csigolya sérülése és az agy vérellátását biztosító ér megszakadása volt – részletezi a Blikk, amelynek megszólalt a Morrison’s 2-ben meghalt 25 éves fiatalember családjának jogi képviselője, miután lezárult a halottszemle, és a dokumentumokat a halott férfi családtagjai megkapták. A hivatalos álláspont az, hogy a férfi nem attól halt meg, hogy az ütéstől az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba, 

hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér

– részletezte a portálnak a jogi képviselő. Elmagyarázta azt is, hogy ez egy „ostorcsapás” jellegű sérülés, amelynek az az oka, hogy a feje valakinek hirtelen nagyon előre- vagy hátracsuklik. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy november 29-én éjszaka egy fiatal férfi életét vesztette a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen, az első hírek szerint az áldozatot egyszer ütötték meg, utóbb kiderült, hogy az elkövető kétszer ütött. A vád eleinte halált okozó testi sértés volt, utóbb azonban azt emberölésre változtatta az ügyészség.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu