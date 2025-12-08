Az unokáira vigyázott a visszaeső drognagyi, de így is elég jól ment az üzlet

Egy parkban igazoltattak egy 52 éves, helybéli nőt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói június 24-én. A nagymama ruházatából 13 pakk, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag, és közel 100 ezer forint is előkerült, amelyeket a rendőrök bűnjelként lefoglaltak – írja a rendőrségi portál.

A nőt a rendőrkapitányságra kísérték, ahol beismerő vallomást tett. Az eljárás további szakaszában, mivel ő látta el unokái felügyeletét, szabadlábon védekezett.