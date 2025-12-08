anyagparkbandrognagyirendőrkapitányság

Az unokáira vigyázott a visszaeső drognagyi, de így is elég jól ment az üzlet

Aztán rájöttek a trükkre a rendőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 08. 15:58
rendőrség,rendőrautó Police illusztráció
illusztráció Forrás: Police
Egy parkban igazoltattak egy 52 éves, helybéli nőt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói június 24-én. A nagymama ruházatából 13 pakk, alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag, és közel 100 ezer forint is előkerült, amelyeket a rendőrök bűnjelként lefoglaltak – írja a rendőrségi portál

A nőt a rendőrkapitányságra kísérték, ahol beismerő vallomást tett. Az eljárás további szakaszában, mivel ő látta el unokái felügyeletét, szabadlábon védekezett.

A nagymama a nyári lebukás ellenére is tovább folytatta a dílertevékenységét, így november 29-én kutatást hajtottak végre nála a rendőrök. A lakásban ekkor 25 pakk alufóliába csomagolt, több mint 5 gramm össztömegű, kábítószergyanús, fehér port foglaltak le. A nőt ezt követően ismételten kihallgatták, majd őrizetbe vették. A rendőrség ezzel párhuzamosan a kiskorú gyermekeket is kiemelte a családból. A drognagyi ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt indult nyomozás – részletezték.

A rendőrség egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
